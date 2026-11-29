Le onze aligné par Grégory Poirier au FC Nantes contre le FC Nueillaubiers ce dimanche, à la Beaujoire, au 8e tour de la Coupe de France se précise.

Le FC Nantes s’apprête à retrouver la Coupe de France avec un rendez-vous face au FC Nueillaubiers, ce dimanche à la Beaujoire, dans le cadre du 8e tour. Pour cette rencontre, Grégory Poirier devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ.

Un milieu très fourni au FC Nantes

Selon Ouest-France, la composition des Canaris se précise, avec notamment Maxime Dupé dans les buts et plusieurs joueurs en quête de temps de jeu. Premier enseignement de cette composition attendue : Maxime Dupé devrait garder les buts du FC Nantes.

Devant lui, Frédéric Guilbert, Sekou Doucouré et Kelvin Amian sont annoncés dans le secteur défensif. Dans l’entrejeu, Poirier pourrait miser sur Younoussa, Hachem, Sissoko et Cherni, avec Sekou Doucouré également annoncé titulaire. Un secteur qui pourrait donc connaître plusieurs ajustements par rapport aux habitudes du groupe professionnel.

Le match diffusé sur FFF TV et sur Youtube

En attaque, la paire Ganago-Joujou est annoncée pour mener les offensives nantaises. Les deux joueurs auront l’occasion de se montrer et de contribuer à la qualification des Canaris pour le prochain tour.Cette composition annoncée donne déjà une première idée des choix de Grégory Poirier pour ce rendez-vous face au FC Nueillaubiers.

Le FC Nantes devra toutefois confirmer sur le terrain son statut de favori et éviter le piège d’un match de Coupe toujours particulier. Le onze officiel permettra de vérifier ces premières tendances au moment du coup d’envoi. A noter que le match sera diffusé sur FFF TV ou directement sur Youtube.