Confronté à une véritable hécatombe dans le secteur défensif avant le déplacement à Montpellier, Grégory Poirier va devoir revoir ses plans. Une situation qui pourrait profiter à Sékou Doucouré, un jeune talent du FC Nantes en manque de temps de jeu depuis plusieurs mois.

Le FC Nantes va-t-il devoir compter sur un revenant pour poursuivre sa bonne dynamique en Ligue 2 ? Alors que les Canaris restent sur une victoire face à Grenoble, Grégory Poirier doit désormais composer avec plusieurs absences dans son secteur défensif. Un véritable casse-tête pour le technicien nantais, qui pourrait être contraint de modifier ses habitudes à l’occasion du déplacement à Montpellier.

Entre les blessures de Tylel Tati et de Saïdou Sow et la suspension de Lucas Perrin, expulsé face à Grenoble, les solutions se réduisent considérablement pour l’entraîneur du FC Nantes. Une situation délicate qui pourrait néanmoins faire les affaires d’un joueur de l’effectif nantais.

Sékou Doucouré, le grand gagnant de cette hécatombe ?

Comme le souligne Tribune Nantaise, Sékou Doucouré pourrait profiter de cette accumulation d’absences pour retrouver les terrains avec l’équipe première. Le défenseur central de 21 ans, arrivé à l’été 2024 en provenance du centre de formation du PSG, n’a plus disputé la moindre minute en compétition officielle avec les Canaris depuis janvier dernier.

Pourtant, le FC Nantes semble toujours miser sur le potentiel de l’international espoir malien. En témoigne la décision de la direction nantaise de prolonger son contrat jusqu’en juin 2029 l’été dernier. Un véritable signe de confiance envoyé au jeune défenseur, qui attend désormais de pouvoir s’exprimer sur le terrain.

Si Grégory Poirier décide de conserver son système à trois défenseurs centraux face à Montpellier, Sékou Doucouré pourrait donc avoir une belle carte à jouer.

Une occasion en or de bousculer la hiérarchie au FC Nantes

Au-delà de la simple nécessité de pallier les absences, cette éventuelle titularisation pourrait constituer un tournant dans la saison du jeune Nantais. Dans un championnat de Ligue 2 particulièrement exigeant, où la profondeur de l’effectif peut faire la différence sur la durée, Grégory Poirier aurait tout intérêt à disposer de nouvelles alternatives dans son secteur défensif.

Pour Sékou Doucouré, l’enjeu sera de démontrer qu’il peut prétendre à davantage qu’un simple rôle de remplaçant. Une prestation convaincante face à Montpellier pourrait lui permettre de redistribuer les cartes dans la hiérarchie des défenseurs centraux, y compris lorsque ses concurrents feront leur retour.

Et si les nombreux pépins défensifs du FC Nantes permettaient finalement à Grégory Poirier de trouver une nouvelle solution au sein même de son effectif ? Sékou Doucouré pourrait bien être l’une des belles surprises des prochaines semaines du côté de la Jonelière.