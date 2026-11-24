Voici nos notes accordées aux Nantais, vainqueurs ce lundi de Grenoble (1-0).

Grâce à un but de Lucas Perrin (47e) et à un pénalty arrêté dans le temps additionnel par Patrik Carlgren (90+3e), le FC Nantes s’est imposé ce lundi soir sur sa pelouse contre Grenoble (1-0), à l’occasion de la 13e journée de Ligue 2.

Carlgren en sauveur, Perrin a tout gâché

Patrik Carlgren (7) : Très peu sollicité tout au long de la rencontre, le gardien nantais a endossé le costume de sauveur en préservant la victoire des Canaris grâce à une superbe parade sur le pénalty de Maël Corboz (90e+3), en se détendant parfaitement sur sa droite.

Frédéric Guilbert (6) : Rarement pris à défaut, l’ancien joueur du RC Strasbourg s’est surtout montré solide après l’expulsion de Lucas Perrin (57e), repoussant notamment de nombreux ballons de la tête.

Lucas Perrin (4) : Le capitaine nantais est passé de héros à zéro. Impérial défensivement en première période et auteur de l’unique but de la rencontre d’une tête sur corner (47e), son premier sous les couleurs du FC Nantes, l’ancien Marseillais a ensuite complètement gâché sa prestation en se faisant expulser dix minutes plus tard après un tacle stupide sur Jean-Guy Akpa Akpro (57e), qui lui a valu un deuxième carton jaune. Une expulsion qui aurait pu coûter très cher aux Canaris, mais qui n’a finalement pas empêché les hommes de Grégory Poirier de décrocher la victoire.

Kelvin Amian (6) : Précieux dans le repli défensif, juste dans ses interceptions et efficace à la récupération, l’ancien Toulousain a livré un match plein défensivement. Il a ainsi été l’un des grands artisans du nouveau clean-sheet des Canaris.

Fabien Centonze (4) : Même s’il s’est montré incisif lorsqu’il a été sollicité, l’ancien Messin est resté relativement discret sur le plan offensif, ne délivrant que trois centres au cours de la rencontre. Il aurait surtout pu coûter très cher aux Canaris en concédant un pénalty dans le temps additionnel après une faute sur Mohamed Bechikh (90e+3). Une erreur qui ternit légèrement sa prestation.

Balthazar Pierret (7) : Dans la lignée de ses dernières prestations, l’ancien joueur du Red Star s’est une nouvelle fois imposé comme le patron de l’entrejeu nantais, se distinguant notamment par son activité à la récupération et sa justesse dans la construction du jeu.

Johann Lepenant (4) : De nouveau aligné aux côtés de Balthazar Pierret au milieu de terrain, l’ancien Lyonnais n’a pas eu le même rayonnement que son partenaire. Trop neutre dans la construction du jeu, il n’a pas suffisamment pesé sur les offensives nantaises. Remplacé à la pause par Ryad Hachem (5), qui s’est surtout contenté de défendre, surtout après l’expulsion de Lucas Perrin (57e), qui l’a contraint à évoluer au poste de latéral gauche.

Mathieu Cafaro (5) : De nouveau titularisé au poste de piston gauche, l’ancien Stéphanois a été l’un des Nantais les plus dangereux offensivement en première période. Mais il a trop souvent manqué de justesse dans ses gestes, accumulant pas moins de 24 pertes de balle, des centres imprécis et même plusieurs touches ratées.

Louis Leroux (7) : Le jeune Nantais s’affirme de plus en plus dans ce rôle hybride de numéro 10. Apportant de la verticalité au jeu du FC Nantes, il s’est permis plusieurs gestes techniques, preuve de sa confiance actuelle, sans pour autant négliger ses efforts défensifs. Seul bémol, son manque de réalisme devant le but.

Killian Corredor (5) : Généreux dans l’effort et multipliant les appels pour offrir des solutions à ses partenaires, l’ancien Ruthénois a fait preuve de beaucoup de volonté sur le front de l’attaque. Il a toutefois manqué de tranchant dans les derniers mètres pour réellement faire la différence.

Ignatius Ganago (5) : Remuant sur le front de l’attaque, l’ancien Lensois s’est procuré plusieurs occasions franches, mais a manqué de réalisme devant le but, butant notamment à deux reprises sur Alexandre Olliero (14e, 36e).

Par notre correspondant à la Beaujoire, Fabien Chorlet.