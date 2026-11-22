Auteur d’un doublé en Coupe de France, Antoine Joujou pourrait profiter des absences offensives pour obtenir davantage de temps de jeu au FC Nantes, comme l’a laissé entendre Grégory Poirier.

L’heure d’Antoine Joujou a-t-elle enfin sonné au FC Nantes ? Alors que les Canaris s’apprêtent à recevoir Grenoble, ce lundi soir (20h45), l’attaquant nantais pourrait voir son statut évoluer. Peu utilisé depuis l’arrivée de Grégory Poirier, l’ancien Havrais vient de marquer des points avec une prestation remarquée en Coupe de France contre Châteaubourg (9-1), ponctuée par un doublé et deux passes décisives.

Une performance qui n’a visiblement pas échappé à son entraîneur. Interrogé sur la situation de son joueur avant la réception du GF38, Grégory Poirier a ouvert la porte à une augmentation de son temps de jeu. « Sur son match en Coupe de France, même si on peut penser que l’adversité était moindre, il a fait ce qu’il fallait. Donc, je ne serais pas surpris que son temps de jeu avance », a annoncé le technicien nantais dans des propos rapportés par Tribune Nantaise.

Une véritable promesse pour Antoine Joujou, qui pourrait profiter d’un contexte favorable. Thomas Robinet est forfait et la présence de Killian Corredor reste incertaine. Autant de circonstances susceptibles de redistribuer les cartes dans le secteur offensif nantais.

Poirier attend encore des progrès de Joujou

Si Grégory Poirier apprécie l’état d’esprit et l’efficacité de son attaquant, il estime néanmoins que celui-ci doit encore progresser pour s’imposer durablement. Le technicien attend notamment davantage de lui dans les duels, les espaces réduits et les situations de jeu dans la densité.

Le système nantais, organisé en 3-5-2, demande également une adaptation à l’ancien Havrais, davantage habitué à évoluer sur un côté. « Quand il se retrouve un peu plus dans la partie axiale, il peut avoir des appels en profondeur. C’est ce que j’attends davantage de sa part », explique Poirier.

Reste désormais à transformer les paroles en actes. Face à Grenoble, Antoine Joujou pourrait avoir une nouvelle occasion de convaincre son entraîneur et de bousculer la hiérarchie offensive. Le message de Grégory Poirier est clair : la porte est ouverte, à lui de saisir sa chance.