À moins de 48 heures de la réception de Grenoble, Grégory Poirier voit trois nouvelles incertitudes perturber ses plans. Lucas Perrin, Mathieu Cafaro et Killian Corredor pourraient manquer ce rendez-vous important pour les Canaris.

Trois nouveaux joueurs incertains

On vous en parlait vendredi : plusieurs bonnes nouvelles avaient été confirmées avant Grenoble. Mais la situation a évolué et le FC Nantes n’en a visiblement pas terminé avec les alertes concernant son effectif.

Selon les informations de Morning Foot, Lucas Perrin, Mathieu Cafaro et Killian Corredor sont désormais incertains pour la rencontre de lundi soir (20h45). Leur participation doit encore être déterminée, à moins de 48 heures du coup d’envoi.

Ces trois doutes s’ajoutent aux forfaits déjà actés de Tylel Tati, Thomas Robinet et Saïdou Sow. Alexis Mirbach est également indisponible, Fodé Doucouré sera suspendu et Loan Merrifield est retenu avec l’équipe de France U17.

Perrin, Cafaro et Corredor pèsent dans trois secteurs

Le problème est d’autant plus épineux pour Grégory Poirier que les trois joueurs concernés occupent des rôles différents. Lucas Perrin, apparu à onze reprises en Ligue 2, apporte notamment sa qualité dans la relance. Son éventuel forfait réduirait encore les solutions nantaises dans l’axe, déjà privé de Sow et Tati.

Mathieu Cafaro représente pour sa part une option créative. En dix rencontres, le joueur offensif a délivré une passe décisive et se distingue par sa capacité à trouver la surface adverse. Un profil qui pourrait être précieux face à une équipe grenobloise susceptible de laisser peu d’espaces.

Enfin, Killian Corredor affiche trois buts et une passe décisive en huit matchs. Sa disponibilité prend encore davantage d’importance avec l’absence de Robinet. Son activité dans les courses à haute intensité constitue aussi un atout dans le système nantais.

Merrifield a également quitté le terrain sur blessure

À ces inquiétudes s’ajoute la situation de Loan Merrifield. Le jeune Nantais a inscrit un doublé avec l’équipe de France lors du Mondial U17 avant de devoir sortir sur blessure, comme l’a rapporté le journaliste David Phelippeau.

FC Nantes. Loan Merrifield claque un doublé au Mondial U17, avant de sortir sur blessure. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2123740272609857708

Un casse-tête avant un match à confirmer

Le timing tombe mal pour le FC Nantes. Vainqueurs à Pau (0-2), puis largement qualifiés en Coupe de France contre le Stade Castelbourgeois (9-1), les Canaris espèrent désormais construire une série. Poirier avait notamment retrouvé des repères avec une organisation à trois défenseurs.

Une indisponibilité de Perrin, Cafaro ou Corredor pourrait toutefois l’obliger à revoir son onze et à recomposer plusieurs lignes. Avant de défier l’avant-dernier de Ligue 2, le technicien nantais attend donc le verdict médical concernant ces trois éléments.