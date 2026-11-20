Absent des plans de Grégory Poirier, Lamine Diack devrait quitter le FC Nantes lors du prochain mercato hivernal. Son entourage ne cache plus son inquiétude face à une situation devenue difficile à vivre.

Arrivé au FC Nantes à l’été 2023 en provenance d’Ankaragücü, Lamine Diack n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Canaris. Recruté pour un montant avoisinant les deux millions d’euros après la levée de son option d’achat, le milieu défensif sénégalais n’a disputé qu’une seule minute sous le maillot nantais, le 2 décembre 2023, contre l’OGC Nice.

Depuis, le joueur de 26 ans a enchaîné les expériences en prêt, au FC Sion, à Hatayspor et aux Colorado Rapids, sans parvenir à convaincre un club de le recruter définitivement. De retour à Nantes, il se retrouve toujours à l’écart de la compétition. S’il continue de s’entraîner avec le groupe professionnel, il n’entre absolument pas dans les plans de Grégory Poirier.

Un départ attendu dès le mercato hivernal

Selon les informations de Ouest-France, cette situation ne devrait pas évoluer dans les prochaines semaines. Lamine Diack ne devrait pas retrouver les terrains avec le FC Nantes et pourrait être poussé vers la sortie dès le mois de janvier. À défaut, un départ est envisagé au plus tard à la fin de la saison, alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain.

Interrogé par le quotidien régional, l’entourage du Sénégalais reconnaît que cette situation ne peut plus durer. « Il ne va pas pouvoir rester ainsi une saison, il doit à tout prix se remettre en visibilité. Il bosse aujourd’hui pour lui et son projet futur », a confié un proche du joueur.

15 000 euros par mois sans jouer

Toujours d’après Ouest-France, Lamine Diack toucherait environ 15 000 euros par mois au FC Nantes. Une rémunération qu’il continue de percevoir malgré son absence totale des feuilles de match cette saison.

Le club nantais ne devrait pas retenir son milieu de terrain en cas de proposition cet hiver. Reste désormais à trouver une formation susceptible de lui offrir du temps de jeu et d’assumer ses conditions salariales.

Après trois prêts et une seule minute disputée avec les Canaris, l’avenir de Lamine Diack semble donc s’écrire loin de Nantes. Le mercato de janvier pourrait enfin permettre de débloquer un dossier qui s’éternise.