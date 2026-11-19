Comparé à N’Golo Kanté par son coéquipier Killian Corredor, Wilitty Younoussa semble déjà avoir séduit son monde chez les Canaris.

Le FC Nantes tient-il son propre N’Golo Kanté ? En tout cas, Killian Corredor n’a pas hésité à faire le rapprochement avec Wilitty Younoussa lors d’une interview croisée accordée au club nantais. Les deux anciens coéquipiers de Rodez ont profité du déplacement à Castelbourgeois en Coupe de France pour évoquer leurs qualités respectives.

« C’est notre N’Golo Kanté ! »

Arrivés tous les deux au FC Nantes lors du dernier mercato estival, Killian Corredor et Wilitty Younoussa se connaissent parfaitement. Leur passage commun à Rodez leur a permis de développer une belle complicité, qui se ressent jusque dans leurs échanges.

Interrogé sur la qualité de son ancien partenaire qu’il aimerait posséder sur le terrain, l’attaquant nantais a immédiatement mis en avant les capacités de récupération du milieu camerounais. « Ses appuis. C’est notre N’Golo Kanté ! On a l’impression qu’il s’est fait dribbler, mais en fait, pas du tout. Il va réussir à récupérer le ballon. Et puis, il court partout. Il a 18 poumons ! », s’est amusé Killian Corredor, dans des propos rapportés par Tribune Nantaise.

Une comparaison flatteuse pour Younoussa, dont l’activité et l’abattage au milieu de terrain rappellent effectivement certaines caractéristiques de l’ancien international français.

Younoussa aussi sous le charme de Corredor

Mais les compliments sont loin d’être à sens unique. De son côté, Wilitty Younoussa a également souligné les qualités de son ancien partenaire, notamment son audace et sa personnalité offensive.

« Moi, je dirais son caractère. C’est quelqu’un qui ose. S’il veut tirer, il tire. S’il veut dribbler, il dribble. Il n’a pas peur. C’est quelque chose de fort chez lui, que j’aime bien. Il a aussi une vraie qualité devant le but, dans la finition », a expliqué le milieu nantais.

Si Corredor voit en Younoussa un véritable N’Golo Kanté, les supporters nantais ne demandent qu’à voir le milieu camerounais confirmer cette comparaison sur les pelouses de Ligue 2 !