FC Nantes – Grenoble : le match officiellement reporté, la nouvelle date est connue

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C’est désormais officiel : le FC Nantes ne recevra pas Grenoble ce samedi à 14 heures comme initialement prévu.

Coup dur pour les supporters du FC Nantes. En raison des manifestations programmées partout en France, qui vont mobiliser et réquisitionner une partie des forces de l’ordre, la réception de Grenoble a été reportée.

FC Nantes – Grenoble finalement programmé le 23 novembre

Les supporters des Canaris devront donc patienter deux jours supplémentaires avant de retrouver leur équipe. Le rendez-vous est désormais fixé : le FC Nantes affrontera Grenoble le lundi 23 novembre à 20h45.

Un changement de calendrier qui bouleverse les plans des deux équipes, mais qui s’explique par les contraintes de sécurité liées aux manifestations prévues dans le pays.

La mobilisation des forces de l’ordre ne permettait pas de garantir les conditions nécessaires au maintien de la rencontre ce samedi après-midi. Le report a donc été décidé afin de tenir compte de ce contexte particulier.

Un report qui contrarie les supporters du FC Nantes

Du côté des supporters du FC Nantes, la nouvelle passe difficilement. Beaucoup attendaient cette rencontre prévue à domicile et vont devoir revoir leur programme pour assister au match.

Le déplacement de la rencontre à un lundi soir, avec un coup d’envoi à 20h45, risque également de compliquer l’organisation de certains supporters, notamment ceux qui travaillent ou viennent de loin.

Les Canaris sont donc fixés sur leur prochain rendez-vous face à Grenoble, mais ce changement de date laisse forcément un goût amer chez une partie du public nantais.