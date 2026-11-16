À LA UNE · FC NANTES
FC Nantes – Grenoble : le match officiellement reporté, la nouvelle date est connue
FC Nantes – Grenoble : vers un report du match, les supporters des Canaris voient rouge !
FC Nantes : plusieurs joueurs ont marqué de gros points avant Grenoble !
ASSE, FC Nantes : les Verts et les Canaris réussissent là où 6 clubs de Ligue 2 ont échoué !
FC Nantes : malgré le 9-1, Grégory Poirier a vu rouge après Châteaubourg !
FC Nantes : les Canaris ont fait un terrible clin d’oeil au RC Lens face à Châteaubourg
Châteaubourg – FC Nantes (1-9) : les Canaris cartonnent, les tops et flops
FC Nantes : le onze des Canaris contre le Stade Castelbourgeois est tombé 
FC Nantes : un grand espoir du club refait surface
FC Nantes : un invité surprise convoqué en Coupe de France ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes – Grenoble : le match officiellement reporté, la nouvelle date est connue

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Grégory Poirier (FC Nantes)

Grégory Poirier (FC Nantes)© Dave Winter / FEP / Icon Sport

C’est désormais officiel : le FC Nantes ne recevra pas Grenoble ce samedi à 14 heures comme initialement prévu.

Coup dur pour les supporters du FC Nantes. En raison des manifestations programmées partout en France, qui vont mobiliser et réquisitionner une partie des forces de l’ordre, la réception de Grenoble a été reportée.

FC Nantes – Grenoble finalement programmé le 23 novembre

Les supporters des Canaris devront donc patienter deux jours supplémentaires avant de retrouver leur équipe. Le rendez-vous est désormais fixé : le FC Nantes affrontera Grenoble le lundi 23 novembre à 20h45.

Un changement de calendrier qui bouleverse les plans des deux équipes, mais qui s’explique par les contraintes de sécurité liées aux manifestations prévues dans le pays.

La mobilisation des forces de l’ordre ne permettait pas de garantir les conditions nécessaires au maintien de la rencontre ce samedi après-midi. Le report a donc été décidé afin de tenir compte de ce contexte particulier.

Un report qui contrarie les supporters du FC Nantes

Du côté des supporters du FC Nantes, la nouvelle passe difficilement. Beaucoup attendaient cette rencontre prévue à domicile et vont devoir revoir leur programme pour assister au match.

Le déplacement de la rencontre à un lundi soir, avec un coup d’envoi à 20h45, risque également de compliquer l’organisation de certains supporters, notamment ceux qui travaillent ou viennent de loin.

Les Canaris sont donc fixés sur leur prochain rendez-vous face à Grenoble, mais ce changement de date laisse forcément un goût amer chez une partie du public nantais.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du FC Nantes 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC NantesGrenoble Foot 38
Recommandé pour les supporters du FC Nantes
Les Canaris lisent aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot

PopulairesMercatoLogo OMOMLogo PSGPSGLogo OLOLLogo ASSEASSELogo RC LensRC LensLogo LOSCLOSCLogo FC NantesFC Nantes