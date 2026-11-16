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FC Nantes : malgré le 9-1, Grégory Poirier a vu rouge après Châteaubourg !

Par William Tertrin2 min de lecture
Grégory Poirier (FC Nantes)

Large vainqueur du Stade Castelbourgeois (9-1) en Coupe de France, le FC Nantes a convaincu Grégory Poirier, même si l’entraîneur des Canaris n’a pas caché son agacement après un épisode de la rencontre.

Le FC Nantes a parfaitement lancé sa campagne en Coupe de France. Opposés au Stade Castelbourgeois, ce dimanche, les hommes de Grégory Poirier se sont largement imposés (9-1) lors du septième tour. Une démonstration offensive qui confirme les progrès entrevus lors de la victoire à Pau (2-0), la semaine précédente.

Au coup de sifflet final, l’entraîneur nantais n’a pas caché sa satisfaction, notamment concernant l’état d’esprit affiché par son groupe. « Le travail a été plus que bien fait, avec neuf buts inscrits. Ça faisait depuis 2001 que ce n’était pas arrivé. Mais surtout, on voulait être professionnels », a-t-il souligné, dans des propos rapportés par Morning Foot.

Le technicien souhaitait avant tout éviter le piège d’une rencontre face à une formation amateur. Son message semble avoir été entendu, puisque les Canaris avaient déjà inscrit cinq buts à la pause.

Le penalty de Châteaubourg ne passe pas auprès de Poirier

Malgré cette large victoire, un épisode a particulièrement contrarié Grégory Poirier. Alors que Nantes venait d’inscrire son sixième but au retour des vestiaires, les Canaris ont concédé un penalty, transformé par le Stade Castelbourgeois.

Une réalisation qui n’était visiblement pas du goût de l’entraîneur nantais, lequel avait précisément demandé à ses joueurs de ne pas encaisser de but. « Le discours de la mi-temps, c’est de ne pas prendre de but. Après, il est généreux, c’est comme ça. Il faut que je passe à autre chose. Mais sur le coup, j’étais énervé par rapport à ça », a reconnu le coach.

Cette décision arbitrale a même provoqué, selon lui, un moment de flottement dans son équipe : « Ça coïncide avec un moment de flottement qu’on a eu, parce que ça nous a perturbés. On voulait tellement ne pas prendre de but. »

Une satisfaction collective avant la suite

Cette petite frustration n’a toutefois pas gâché la fête nantaise. Avec neuf réalisations, les Canaris ont notamment pu compter sur les doublés de Wilitty Younoussa et Antoine Joujou. Louis Leroux, Killian Corredor, Ryad Hachem et Ignatius Ganago ont également participé au festival offensif, auquel s’ajoute un but contre son camp.

Grégory Poirier a aussi apprécié l’implication des joueurs entrés en cours de match, preuve selon lui de la volonté collective de respecter les principes de jeu. Le FC Nantes retrouvera désormais le FC Nueillaubiers, autre pensionnaire de Régional 1, au huitième tour. Une nouvelle occasion pour les Canaris de confirmer leur dynamique, avec un entraîneur satisfait du résultat, mais toujours aussi exigeant sur les détails.

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