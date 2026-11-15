Châteaubourg – FC Nantes (1-9) : les Canaris cartonnent, les tops et flops

Le FC Nantes n’a fait aucun cadeau à Châteaubourg (1-9) en Coupe de France. Malgré une bonne entame des amateurs, les Canaris ont rapidement pris le large, portés notamment par les doublés de Joujou et Younoussa.

Le FC Nantes a parfaitement négocié son déplacement sur la pelouse de Châteaubourg. Opposés à une formation de Régional 1, les hommes de Grégory Poirier se sont largement imposés (1-9), au terme d’une rencontre à sens unique après les vingt premières minutes.

Pourtant, les Castelbourgeois n’ont pas démérité en début de match. Sans complexe, ils ont tenté de jouer vers l’avant et se sont même procuré quelques situations intéressantes, notamment par Sauvage et Tchanturia. Mais les Canaris ont fini par faire parler leur supériorité.

Younoussa lance le festival nantais

Après une première alerte sur corner, Nantes a ouvert le score à la 25e minute grâce à Younoussa, bien servi au second poteau. Trois minutes plus tard, Louis Leroux a doublé la mise de la tête. Un but contre son camp de Hamel (30e) a ensuite aggravé le score, avant que Joujou ne s’offre un doublé aux 39e et 44e minutes.

À la pause, le FCN menait déjà 5-0. Et les Nantais n’ont pas ralenti au retour des vestiaires : Corredor a inscrit le sixième but après seulement trente secondes de jeu (46e).

Châteaubourg a toutefois eu le mérite de sauver l’honneur. Après une main d’Amian dans la surface, Tchanturia a transformé son penalty à la 48e minute. Mais la réaction nantaise a été immédiate : Hachem (71e), Younoussa (73e) et Ganago (79e) ont porté le score à 9-1.

Les tops nantais : Joujou, Younoussa et les entrants

Difficile de ne pas mettre en avant Joujou et Younoussa. Tous deux auteurs d’un doublé, ils ont été particulièrement efficaces dans les trente derniers mètres. Le premier a multiplié les appels et s’est montré dangereux, tandis que le second a parfaitement exploité les espaces.

Les remplaçants ont également répondu présent. Hachem et Ganago ont trouvé le chemin des filets quelques minutes après leur entrée. Sissoko, lui, a pesé dans l’entrejeu et s’est illustré par sa récupération haute sur le huitième but.

Le flop : une baisse de vigilance après la pause

Malgré le large succès, Nantes a concédé un penalty et laissé Châteaubourg se procurer quelques occasions. La tentative de Diagola à la 76e minute a notamment obligé Dupé à intervenir. Enfin, rien de préoccupant au regard du score.

À noter également la belle histoire de Thomas Nédelec, supporter du FC Nantes et entré en jeu dans les dernières minutes pour affronter son club de cœur.

Au final, les Nantais ont assuré l’essentiel avec neuf buts inscrits et une qualification à la clé. Une démonstration offensive qui permet au FCN de poursuivre sereinement son parcours en Coupe de France.