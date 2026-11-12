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FC Nantes : le Stade Rennais a plombé les Canaris avant la Coupe de France

Par William Tertrin2 min de lecture
Le stade de la Beaujoire

La rivalité entre le FC Nantes et le Stade Rennais rattrape les Canaris : la préfecture d’Ille-et-Vilaine a interdit le déplacement de leurs supporters à Vitré pour le 7e tour de la Coupe de France.

Le FC Nantes ne pourra pas compter sur ses supporters pour son rendez-vous en Coupe de France. Ce dimanche, les Canaris se déplaceront à Vitré pour affronter le Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1. Mais une décision préfectorale vient bouleverser les plans des supporters nantais.

Publié ce jeudi, l’arrêté interdit à toute personne se revendiquant supporter du FC Nantes de circuler ou de stationner sur la voie publique à Rennes et à Vitré.

Le Stade Rennais à l’origine des craintes de débordements

Si Nantes ne peut pas bénéficier du soutien de ses supporters, c’est avant tout en raison de sa rivalité avec le Stade Rennais. La préfecture redoute que cette rencontre, organisée à proximité de Rennes, attire des groupes ultras bretons et provoque des affrontements avec les supporters nantais.

La préfète Emmanuelle Dubée évoque des « tentatives d’affrontements ou des affrontements dans des « fights » d’initiés », organisés depuis plusieurs années en marge des rencontres entre les deux clubs rivaux.

Autrement dit, même sans confrontation sportive entre Nantes et Rennes, le derby breton continue de peser sur les déplacements des supporters.

Un stade de Vitré difficile à sécuriser

Autre élément avancé par les autorités : les infrastructures du stade municipal de Vitré. Avec une capacité de 3 300 places et l’absence de véritable parcage visiteurs clairement délimité, l’enceinte ne permettrait pas de garantir des conditions de sécurité suffisantes.

La décision risque néanmoins de provoquer de la frustration. Toutes les places ont déjà été vendues, notamment à des supporters nantais, qui ne pourront donc pas assister librement à la rencontre.

Le FC Nantes devra ainsi aborder ce 7e tour de Coupe de France sans le soutien de ses fidèles supporters. Une nouvelle conséquence de la rivalité avec le Stade Rennais, qui vient cette fois encore perturber la vie des Canaris avant un rendez-vous sportif important.

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