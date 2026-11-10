FC Nantes : premier coup dur pour les Canaris avant la Coupe de France ? 

La victoire du FC Nantes à Pau samedi (2-0) ne peut pas encore être gage de réussite dans le vestiaire des Canaris.

Le FC Nantes est allé gagner (0-2) Pau lors de la 12e journée de Ligue 2. C’était le soulagement forcément pour les Canaris, qui remontent à la 14e place au classement. Le FC Nantes respire un peu mieux. En s’imposant sur la pelouse de Pau (0-2), samedi, lors de la 12e journée de Ligue 2, les Canaris ont signé un succès précieux dans la course au maintien. Ce résultat leur permet de remonter à la 14e place et de sortir provisoirement de la zone rouge.

Lucas Perrin refuse tout excès de confiance

Dans le vestiaire du FC Nantes, le soulagement était forcément au rendez-vous. Mais pas question de considérer cette victoire comme un tournant définitif. Lucas Perrin a parfaitement résumé l’état d’esprit du groupe après la rencontre.

« Ça fait du bien car du coup, on n’est plus dans la zone rouge même si on en est très proches », a expliqué le défenseur central. Avant de rappeler l’objectif immédiat : « Il faut bonifier ce succès et confirmer face à Grenoble. »

Le Nantais a également insisté sur les ingrédients qui ont permis à son équipe de repartir de Pau avec les trois points. Un bloc compact, une solidarité collective et une défense enfin récompensée par un clean-sheet. « On a tous bien défendu, on avait un bloc compact. On retient le clean-sheet aujourd’hui et l’état d’esprit du collectif car on a joué contre une équipe qui était sur cinq victoires d’affilée », a-t-il souligné.

Un avertissement avant la Coupe de France

Mais Lucas Perrin a surtout lancé un avertissement. Car le FC Nantes a déjà connu ce scénario : une victoire encourageante, suivie d’un retour aux difficultés. « À chaque fois qu’on gagne, on retombe dans nos travers donc il ne faut pas faire preuve de suffisance maintenant », a prévenu le défenseur.

Le message est clair : les Canaris doivent désormais apprendre à enchaîner. Pour Lucas Perrin, une série positive pourrait rapidement permettre au FC Nantes de remonter au classement. « Si on fait une série, on peut vite remonter au classement », a-t-il ajouté.

Avant de penser à la suite du championnat, les hommes de Grégory Poirier vont retrouver la Coupe de France avec un déplacement au Stade Castelbourgeois. Une compétition qui peut offrir une parenthèse bienvenue, mais qui ne doit pas faire oublier les difficultés nantaises en Ligue 2. La victoire à Pau est donc une première étape. Reste maintenant à prouver qu’elle n’était pas un simple sursaut. Et Lucas Perrin a déjà prévenu ses coéquipiers : le FC Nantes n’a plus le droit de retomber dans ses travers.