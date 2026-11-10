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ASSE, FC Nantes : Zidane prêt à piocher en Ligue 2 !

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Zinédine Zidane

Les pensionnaires de Ligue 2, comme l’ASSE et le FC Nantes, pourraient être sollicités par le staff de Zinédine Zidane en équipe de France.

Zinédine Zidane n’a pas fini de surprendre. À l’approche des deux prochains rendez-vous de l’équipe de France face à l’Italie, jeudi 12 novembre, puis à la Turquie, dimanche 15 novembre, le sélectionneur a dû procéder à un changement dans son groupe. Touché aux ischio-jambiers, Pierre Kalulu a déclaré forfait.

Zidane ouvre la porte aux joueurs de deuxième division

Pour le remplacer, le staff tricolore a choisi Saël Kumbedi. Un choix qui n’est pas anodin. Le latéral droit évolue actuellement à Wolfsburg, en deuxième division allemande. Il s’agit de sa première convocation chez les A, alors qu’il avait jusque-là évolué avec les Espoirs. Surtout, cette sélection constitue un événement : il faut remonter à 2007 pour retrouver un joueur évoluant en deuxième division appelé chez les Bleus.

Cette décision pourrait bien faire évoluer les perspectives de nombreux joueurs. Le sélectionneur ne semble pas vouloir se limiter aux éléments évoluant dans les plus grands championnats européens. Le niveau d’un joueur, son potentiel et sa capacité à répondre aux exigences internationales peuvent donc peser davantage que le prestige de son championnat. Le précédent de Saël Kumbedi est d’autant plus intéressant qu’il intervient dans un contexte particulier : le joueur n’était pas initialement retenu pour ce rassemblement.

L’ASSE et le FC Nantes peuvent-ils en profiter ?

Cette ouverture peut forcément donner des idées aux joueurs de Ligue 2. À l’ASSE comme au FC Nantes, plusieurs éléments peuvent espérer attirer l’attention du staff tricolore en réalisant une saison convaincante. Le message envoyé par Zidane est clair : évoluer en deuxième division n’est pas forcément un obstacle à une convocation en équipe de France. Les performances individuelles et la régularité restent essentielles pour espérer franchir ce cap.

Pour autant, aucune piste concernant un joueur de l’ASSE ou du FC Nantes n’est annoncée à ce jour. Les noms de Julien Le Cardinal, de Maxime Bernauer ou même de Kévin Pedro ont été avancés par les supporters stéphanois sur le ton de la boutade mais il ne s’agit donc pas d’une sélection imminente pour les deux clubs, mais plutôt d’une perspective encourageante pour leurs joueurs français. Une chose est certaine : avec le choix Saël Kumbedi, Zinédine Zidane rappelle que la porte des Bleus reste ouverte. Même aux joueurs qui évoluent loin des projecteurs de l’élite.

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