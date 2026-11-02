RC Lens : Florian Thauvin de nouveau renvoyé en Équipe de France !

Étincelant depuis le début de saison avec le RC Lens, Florian Thauvin pourrait bien retrouver l’équipe de France dans les prochains jours. À quelques jours de l’annonce de la liste de Zinédine Zidane, le champion du monde 2018 reçoit un soutien de poids. Pour Dominique Grimaud, le sélectionneur des Bleus ne peut tout simplement pas ignorer les performances du capitaine lensois.

Et si Florian Thauvin retrouvait enfin les Bleus ? À 33 ans, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille connaît une véritable seconde jeunesse sous les couleurs du RC Lens. Devenu l’un des hommes forts des Sang et Or, le milieu offensif multiplie les prestations convaincantes et s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat.

Des performances qui ne passent plus inaperçues à l’approche du prochain rassemblement de l’équipe de France. Alors que Zinédine Zidane doit prochainement dévoiler sa liste pour les rencontres face à l’Italie et à la Turquie, le nom de Florian Thauvin revient avec insistance parmi les candidats à une convocation.

Et pour Dominique Grimaud, le débat ne devrait même plus avoir lieu. Invité sur la chaîne Pierrot le Foot, l’ancien journaliste de M6 et de La Chaîne L’Équipe s’est montré particulièrement affirmatif concernant les chances de l’international français.

Thauvin chez les Bleus, Grimaud n’a aucun doute !

« D’être appelé, ça me paraît évident, et Zizou le fera à mon avis », a ainsi assuré Dominique Grimaud, convaincu que les performances du Lensois méritent une nouvelle convocation.

Un avis qui pourrait prendre encore davantage de poids compte tenu des incertitudes entourant plusieurs internationaux français. Ousmane Dembélé pourrait notamment manquer le prochain rassemblement, tandis que la présence de Michael Olise reste également incertaine. Des absences potentielles qui ouvriraient une porte supplémentaire à Florian Thauvin.

Mais si Dominique Grimaud imagine bien le capitaine lensois retrouver Clairefontaine, il se montre beaucoup plus prudent concernant ses chances de s’installer durablement dans le onze tricolore.

« Il faudrait vraiment un concours de circonstances pour qu’il puisse s’imposer », a-t-il tempéré, rappelant l’immense concurrence qui règne dans le secteur offensif des Bleus, avec notamment Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé.

Reste que Florian Thauvin possède de sérieux arguments. Auteur de quatre buts et sept passes décisives en Ligue 1 après neuf journées, le champion du monde 2018 affiche des statistiques qui plaident largement en sa faveur. Le principal intéressé n’a d’ailleurs jamais caché son ambition de retrouver le maillot tricolore.

Pour le RC Lens, une nouvelle convocation de son capitaine serait une formidable récompense et une reconnaissance supplémentaire de son excellent début de saison. Reste désormais à savoir si Zinédine Zidane partagera l’enthousiasme de Dominique Grimaud. Réponse lors de l’annonce de la prochaine liste des Bleus.