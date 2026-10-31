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RC Lens : un joueur du LOSC a réglé ses comptes avec Sotoca après le derby

Par William Tertrin - 31 Oct 2026, 19:20

Après la victoire du LOSC face au RC Lens (1-0), Ngal’ayel Mukau s’en est pris à Florian Sotoca dans le vestiaire.

Le derby du Nord est lillois, et visiblement, les Dogues avaient bien l’intention de savourer leur victoire jusqu’au bout ! Vendredi soir, le LOSC a pris le meilleur sur son rival lensois (1-0), grâce à un but libérateur d’Olivier Giroud à la 87e minute. Un succès forcément particulier pour les hommes de Davide Ancelotti, qui ont pu laisser exploser leur joie au coup de sifflet final.

Mais c’est aussi dans les coulisses que la soirée a offert quelques images mémorables. Dans une vidéo publiée par le LOSC après la rencontre, Ngal’ayel Mukau apparaît complètement déchaîné dans le vestiaire des Dogues. Au milieu des chants, des cris et de l’euphorie collective, le milieu de terrain lance une phrase qui a rapidement fait sourire : « Ramenez-moi Sotoca, il est où Sotoca ? »

Sotoca transparent à Pierre-Mauroy

Une sortie qui n’est évidemment pas passée inaperçue ! Il faut dire que Florian Sotoca n’a pas vraiment été en vue sur la pelouse du rival, et le Lensois s’est même accroché avec Ethan Mbappé en première période. De quoi inspirer une petite provocation de Mukau, qui a été chargé de marquer Sotoca dans ce derby. Et il l’a bien fait.

Une chose est sûre : les Lillois n’ont pas seulement remporté le derby du Nord sur le terrain. Ils ont également savouré leur succès comme il se doit dans le vestiaire. Et Mukau, lui, a visiblement décidé de prolonger les festivités à sa manière !

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