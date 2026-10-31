OM : le futur grand attaquant marseillais a encore frappé avec l’équipe de France !

À seulement 15 ans, Edson Mbengi a frappé très fort avec l’équipe de France U16 en inscrivant un triplé face à l’Angleterre (6-0), quelques semaines après un autre triplé contre l’Irlande.

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille tient peut-être un nouveau talent offensif. Ce samedi, Edson Mbengi s’est particulièrement illustré sous le maillot de l’équipe de France U16 en inscrivant un superbe triplé lors de la large victoire des Bleuets contre l’Angleterre (6-0), dans le cadre du Tournoi international du Val-de-Marne.

Edson Mbengi régale avec les Bleuets

Le jeune attaquant marseillais a rapidement pris les choses en main. Avant la demi-heure de jeu, il avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises, grâce à deux frappes croisées. Mais le meilleur restait à venir : à la 37e minute, Mbengi a profité d’un pressing gagnant pour inscrire son troisième but de la rencontre.

Une prestation particulièrement remarquée pour celui qui porte les couleurs de l’OM. Les autres réalisations françaises ont été signées Eddy Didier, Malick Bah et Julien Keka, permettant aux hommes de Lionel Rouxel de s’imposer largement.

Une pépite à suivre pour l’OM

Né en janvier 2011, Edson Mbengi évolue au poste d’attaquant et poursuit sa progression au sein de l’Olympique de Marseille. Déjà remarqué lors de précédents rassemblements avec les Bleuets, notamment avec un autre triplé contre l’Irlande, le jeune Olympien confirme qu’il possède de sérieux arguments devant le but.

Pour Marseille, cette nouvelle performance internationale est une belle satisfaction. Le centre de formation continue de faire émerger des profils intéressants, capables de se distinguer au niveau national.

Évidemment, le chemin vers l’équipe première et l’équipe de France A reste encore long. Mais avec trois buts inscrits contre l’Angleterre, Edson Mbengi vient de rappeler qu’il faudra suivre attentivement son évolution. L’OM tient peut-être un futur grand talent offensif !