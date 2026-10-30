OM : Emerson annonce le réveil d’un gros atout de Genesio

Après un début de saison poussif, le côté gauche de l’OM commence enfin à répondre aux attentes. Emerson Palmieri estime notamment qu’Igor Paixão a retrouvé les qualités qui peuvent faire basculer les matches.

Emerson et Paixão retrouvent leurs automatismes

Dans une saison délicate, marquée par l’absence de recrutement, l’OM se raccroche à ses forces déjà présentes dans l’effectif. Longtemps en difficulté, le tandem composé d’Emerson Palmieri et Igor Paixão affiche un visage plus séduisant depuis quelques semaines. Une montée en puissance bienvenue avant la réception de Toulouse, dimanche soir en Ligue 1.

Présent en conférence de presse à deux jours de cette rencontre, le latéral gauche marseillais a insisté sur sa proximité avec l’ailier brésilien. Une relation qui dépasse le cadre du terrain et facilite forcément leur association dans le couloir.

« Igor et moi, on est de très bons amis, en plus on a la chance de jouer sur le même côté. Ça aide évidemment, c’est un plus, on essaie de faire le maximum pour aider l’équipe », a confié Emerson dans des propos relayés par Foot Mercato.

« Il a réussi à redevenir le Igor qu’on connaît »

La complémentarité entre les deux hommes ne se limite pas à la phase offensive. Emerson souligne le travail réalisé par Paixão sans le ballon : « Il m’aide beaucoup en phase défensive. Je lui dis, il a une grande qualité, il peut toujours être décisif et faire la différence pour nous. »

Plus expérimenté, l’international italien cherche également à accompagner son partenaire après ses premiers mois compliqués. Le Brésilien avait eu du mal à exprimer ses qualités, avant de progressivement retrouver de la confiance. Un réveil déjà observé lors du verdict livré après Sunderland.

« J’ai un peu plus d’expérience que lui, j’essaie de l’aider. Il a souffert en début de saison, il n’arrivait pas à faire les choses qu’il voulait, mais maintenant il a réussi à redevenir le Igor qu’on connaît tous. On est heureux pour lui, et moi encore plus. On s’attend à ce qu’il ne fasse que progresser », poursuit Emerson.

Genesio protège aussi son groupe

Dans un contexte encore fragile, Bruno Genesio veille de son côté à ne pas exposer individuellement ses joueurs. L’entraîneur olympien a ainsi pris la défense d’Angel Gomes après son coup de gueule face au Havre, refusant d’en faire le responsable des difficultés marseillaises.

Bruno Genesio prend la défense d’Angel Gomes : « On aime bien avoir des boucs émissaires, mais Angel a fait de bons matches. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2116170702009020883

Une quatrième victoire consécutive en ligne de mire

Le retour en forme du couloir gauche arrive au meilleur moment. Après trois succès de rang en championnat, l’OM peut signer une quatrième victoire consécutive en dominant Toulouse au Vélodrome. Un résultat qui permettrait aux Phocéens de poursuivre leur remontée au classement.

Souvent présenté comme l’un des principaux atouts de l’équipe, le duo Emerson-Paixão doit désormais confirmer cette embellie dans la durée. Face au TFC, sa capacité à maintenir l’équilibre tout en créant des différences pourrait peser lourd.