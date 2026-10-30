OM : l’arrivée d’un investisseur prend du plomb dans l’aile !

Alors que Frank McCourt espère accueillir de nouveaux investisseurs pour renflouer les caisses de l’OM, les supporters marseillais attendent toujours une avancée concrète. Interrogé sur ce dossier, Mohamed Toubache-Ter a livré une réponse plutôt désabusée, tout en faisant une exception notable pour Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM.

Le feuilleton des investisseurs n’en finit plus à l’Olympique de Marseille ! Confronté à une situation financière délicate, Frank McCourt chercherait toujours des solutions pour renforcer les ressources du club phocéen. Ces derniers jours, plusieurs pistes ont été évoquées, notamment celle d’une entrée au capital d’un nouvel actionnaire minoritaire avant le prochain passage devant la DNCG.

Selon Jean-François Pérès, journaliste au Journal du Dimanche, l’OM espérerait même annoncer une bonne nouvelle dans les prochaines semaines. Le propriétaire américain privilégierait l’arrivée d’un partenaire financier plutôt qu’une vente totale du club. Une perspective qui pourrait redonner un peu d’espoir aux supporters marseillais, même si aucun accord n’a encore été officialisé. FootMarseille+1

Toubache-Ter balaie les rumeurs, mais garde un œil sur Saadé

Mais tout le monde ne semble pas emballé par les nombreuses spéculations entourant l’avenir de l’actionnariat olympien. Interrogé sur ce dossier, Mohamed Toubache-Ter n’a pas caché son désintérêt pour les rumeurs de nouveaux investisseurs.

« Dossier du bla bla que je maîtrise pas et qui ne m’intéresse pas sauf quand il s’agit de Saadé », a ainsi lâché l’insider.

Une sortie qui jette un peu de froid sur l’emballement suscité par les dernières informations. Sans démentir l’existence de discussions, Mohamed Toubache-Ter refuse clairement de s’avancer sur un dossier qu’il reconnaît ne pas maîtriser. Une prudence qui contraste avec les nombreuses rumeurs circulant autour d’une possible arrivée de capitaux étrangers à Marseille.

En revanche, sa référence à Rodolphe Saadé n’est pas anodine. Le patron de CMA CGM, déjà partenaire majeur de l’OM, voit régulièrement son nom revenir lorsqu’il est question de l’avenir financier du club. Mohamed Toubache-Ter avait d’ailleurs déjà évoqué plusieurs éléments qui l’interpellaient concernant une éventuelle implication de l’homme d’affaires dans le futur de Marseille. But! Football Club+1

McCourt attend toujours son investisseur

Reste désormais à savoir si Frank McCourt parviendra réellement à attirer un nouveau partenaire financier. Alors que les contraintes budgétaires continuent de peser sur les ambitions sportives de l’OM, l’arrivée de capitaux frais pourrait changer la donne pour les prochains mercatos.

Mais pour l’instant, aucune arrivée d’investisseur n’est actée et la piste Rodolphe Saadé demeure hypothétique. Les propos de Mohamed Toubache-Ter ne constituent pas un démenti, mais ils invitent à relativiser les nombreuses annonces entourant ce dossier.

Une chose est sûre : à Marseille, les supporters attendent désormais du concret. Et si le nom de Saadé continue de faire rêver une partie du peuple olympien, Frank McCourt devra encore transformer les discussions en actes pour offrir de nouvelles perspectives financières à son club.