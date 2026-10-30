FC Nantes Mercato : un Marseillais va débarquer chez les Canaris !

Le FC Nantes prépare déjà l’avenir ! Toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs, le club des bords de l’Erdre aurait jeté son dévolu sur Adam Litschgi, un jeune joueur marseillais qui brille depuis le début de saison avec les U17 du Rove. Un renfort prometteur qui devrait rejoindre les Canaris à l’issue de la saison.

Le FC Nantes n’a pas l’intention de rester les bras croisés sur le marché des transferts ! Alors que les Canaris cherchent à construire un avenir plus serein, les dirigeants nantais continuent de prospecter partout en France pour dénicher les talents de demain. Et leur dernière trouvaille pourrait bien venir du sud de la France, plus précisément des Bouches-du-Rhône.

Selon les informations du compte BeloMediaFoot sur X, le FC Nantes aurait décidé de miser sur Adam Litschgi, jeune footballeur marseillais qui évolue actuellement avec les U17 du Rove. Un joueur qui se serait particulièrement distingué ces dernières semaines et dont les prestations n’auraient pas échappé aux recruteurs nantais.

Le FC Nantes aurait bouclé l’arrivée d’Adam Litschgi !

Si son nom est encore méconnu du grand public, Adam Litschgi commence visiblement à faire parler de lui. Depuis le début de saison, le jeune Marseillais multiplierait les performances convaincantes sous les couleurs du Rove, au point d’avoir été désigné « Homme du match » à plusieurs reprises.

Des prestations qui auraient fini par convaincre le FC Nantes de passer à l’action. Toujours selon BeloMediaFoot, les Canaris auraient obtenu l’engagement du jeune joueur, avec la volonté de l’intégrer à leur projet de formation.

Mais pas question de précipiter son arrivée à la Jonelière. Adam Litschgi devrait terminer la saison avec son club actuel avant de prendre la direction de Nantes. Une manière de lui permettre de poursuivre sa progression dans un environnement qu’il connaît parfaitement avant de franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière.

🚨 Adam Litschgi s’engage avec le FC Nantes ! 🟡🟢



Performant en U17 avec le Rove depuis le début de saison, élu "Homme du Match" à plusieurs reprises.



Les dirigeants ont décidé de faire signer le jeune Marseillais, qui restera du côté du Rove jusqu’à la fin de saison. 👏🔝 https://t.co/WzUvLcoBpw pic.twitter.com/KcG4TLCfkY — Belo Foot 13 (@BeloMediaFoot) October 28, 2026

Un nouveau pari sur l’avenir pour les Canaris

Avec cette possible signature, le FC Nantes confirmerait sa volonté de renforcer son centre de formation en attirant de jeunes profils prometteurs, capables de progresser dans les prochaines années.

Dans un contexte où les dirigeants nantais doivent également composer avec les contraintes économiques du club, miser sur des joueurs en devenir pourrait représenter une stratégie intéressante pour préparer l’avenir sans multiplier les investissements importants.

Reste désormais à connaître les modalités exactes de l’arrivée d’Adam Litschgi, ainsi que la catégorie dans laquelle il évoluera lors de ses premiers mois sous le maillot jaune et vert.

Pour l’heure, le FC Nantes n’a pas officialisé cette signature. Mais si l’information se confirme, les Canaris pourraient avoir réalisé un joli coup en attirant un jeune Marseillais dont les performances commencent à susciter l’intérêt.

À Nantes, le mercato de demain se prépare déjà aujourd’hui !

D’après les informations également relayées par d’autres médias, Adam Litschgi, milieu offensif de 16 ans, aurait effectué un essai concluant à Nantes. Montpellier l’aurait également testé, ce qui rend le recrutement d’autant plus intéressant pour les Canaris