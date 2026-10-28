FC Nantes : la sanction est tombée contre la Brigade Loire !

La Brigade Loire a écopé d’une nouvelle sanction de la LFP après l’utilisation de fumigènes lors de FC Nantes – Reims (0-0), le 10 octobre dernier.

Le 10 octobre dernier, la Brigade Loire faisait son retour à la Beaujoire à l’occasion du match entre le FC Nantes et le Stade de Reims (0-0). Le groupe de supporters des Canaris avait été privé des trois premières rencontres à domicile du FC Nantes cette saison, face au Red Star (0-1), à Rodez (2-5) et à Nancy (1-0), à la suite des incidents survenus contre Toulouse, le 17 mai dernier. Mais ces retrouvailles avec le public du FC Nantes n’auront finalement pas été sans conséquences.

La Brigade Loire sanctionnée après Reims !

En effet, pour célébrer son retour face à Reims, la Brigade Loire avait allumé plusieurs fumigènes dès le coup d’envoi de la rencontre, s’exposant ainsi à une nouvelle sanction disciplinaire. Et les craintes se sont confirmées ce mercredi. Réunie pour examiner ces incidents, la commission de discipline de la LFP a décidé de prononcer la fermeture partielle de la tribune Loire du stade de la Beaujoire pour un match ferme. Une décision qui constitue un nouveau coup dur pour les ultras nantais, déjà contraints de manquer plusieurs rencontres à domicile depuis le début de la saison.

Cette sanction, qui prendra effet mardi prochain, sera donc appliquée lors de la réception de Grenoble, prévue le 21 novembre, dans le cadre de la Ligue 2. La tribune Loire sera ainsi partiellement fermée pour cette rencontre, privant les hommes de Grégory Poirier d’une partie du soutien de leurs ultras. Un nouveau coup dur pour les supporters du FC Nantes, qui voient leur tribune une nouvelle fois sanctionnée.