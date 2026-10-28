OM : coup de théâtre pour le montant du contrat avec Adidas !

Alors que le contrat avec Adidas devait rapporter entre 40 et 50 millions d’euros par an à l’OM, L’Équipe révèle un montant finalement revu à la baisse.

Le futur contrat entre l’Olympique de Marseille et Adidas pourrait finalement réserver une surprise sur le plan financier. Alors que l’équipementier allemand doit succéder à Puma à partir de la saison 2027-2028, des revenus annuels compris entre 40 et 50 millions d’euros étaient jusqu’ici évoqués pour l’OM. Une somme considérable qui aurait permis au club phocéen de franchir un nouveau cap dans le développement de ses recettes commerciales. Mais selon les dernières informations de L’Équipe, le montant réel de ce partenariat devrait être sensiblement inférieur aux premières estimations.

Adidas devrait finalement rapporter entre 32 et 35 millions d’euros !

En effet, d’après L’Équipe, le contrat entre l’OM et Adidas devrait finalement rapporter entre 32 et 35 millions d’euros par saison au club marseillais, loin des 40 à 50 millions d’euros initialement avancés. Une différence comprise entre 5 et 18 millions d’euros par an selon les estimations retenues, qui vient quelque peu refroidir les attentes autour de cet accord. Malgré cette révision à la baisse, les sommes évoquées restent particulièrement importantes et témoignent de l’attractivité commerciale de l’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus populaires du football français.

Ce futur partenariat avec Adidas n’en demeure pas moins une opération financière majeure pour l’OM. Grâce à sa forte communauté de supporters, à son rayonnement national et international ainsi qu’à son potentiel de ventes de maillots, le club phocéen représente un atout commercial de poids pour la marque aux trois bandes. Pour les dirigeants marseillais, cet accord doit permettre de renforcer durablement les revenus du club et de soutenir ses ambitions sportives. Reste désormais à connaître les modalités exactes du contrat, notamment la part fixe et les éventuels bonus. Si les chiffres avancés par L’Équipe se confirment, l’OM devrait donc toucher moins que les montants initialement annoncés, tout en bénéficiant d’un partenariat particulièrement lucratif.