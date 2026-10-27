OM : le couperet tombe sur le retour d’un ancien gardien

Annoncé dans le viseur de l’OM par un média local, Simon Ngapandouetnbu ne devrait pas retrouver Marseille. Le gardien avance en revanche dans ses discussions avec Montpellier au sujet de son avenir.

L’OM n’a jamais envisagé son retour

La piste d’un retour de Simon Ngapandouetnbu à l’Olympique de Marseille a rapidement été refermée. Contrairement à une information diffusée localement, le club phocéen ne serait pas intéressé par le gardien. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, cette possibilité n’aurait même jamais été étudiée par les dirigeants marseillais.

Le démenti est donc particulièrement clair. Il ne s’agit pas d’un dossier abandonné en cours de route ou d’une opération rendue trop complexe par les conditions contractuelles du joueur. À Marseille, le nom de Ngapandouetnbu n’aurait tout simplement pas été placé sur la table.

Contrairement à ce qu’a annoncé un média local, Marseille n’est pas intéressé par un retour de Simon Ngapandouetnbu. Il n’en a jamais été question. — @MohamedTERParis https://twitter.com/MohamedTERParis/status/2115148657158726057

Des échanges constructifs avec Montpellier

L’avenir du portier pourrait plutôt continuer de s’écrire à Montpellier. Des discussions sont en cours entre les différentes parties autour d’une prolongation et les échanges sont jugés très constructifs. Aucun accord définitif ni aucune durée de contrat ne sont toutefois annoncés à ce stade.

Le MHSC semble ainsi vouloir conserver un élément sur lequel il a décidé de miser. Cette tendance confirme la confiance accordée au gardien par Montpellier, alors que la rumeur marseillaise pouvait laisser penser à un possible changement de cap.

En l’absence de chiffres communiqués sur ses performances ou sur sa situation financière, les négociations contractuelles constituent le seul élément concret du dossier. Leur tonalité positive rapproche davantage Ngapandouetnbu d’une continuité au MHSC que d’un retour dans la cité phocéenne.

Une piste marseillaise refermée sans ambiguïté

Le nom de Simon Ngapandouetnbu reste naturellement associé à l’OM, ce qui peut favoriser l’apparition de rumeurs à chaque période de mouvements. Le gardien a également poursuivi son parcours avec un passage officiel du côté de Nîmes, avant que son avenir ne se retrouve lié au projet montpelliérain.

Cette fois, la porte marseillaise apparaît fermée sans ambiguïté. L’OM ne travaille pas sur son retour et aucune démarche n’aurait été engagée en ce sens. Les prochaines avancées sont donc attendues du côté de Montpellier, où les discussions autour d’une prolongation suivent pour l’heure une trajectoire favorable.