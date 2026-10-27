Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Ciblé par le RC Lens au cours du dernier mercato estival, Antoine Valero (18 ans) serait tout proche de signer son premier contrat pro à l’OM.

Le dossier Antoine Valero semble prendre une tournure favorable à l’OM. Comme But! l’a révélé plus tôt ce mardi matin, La Provence confirme que le jeune attaquant de 18 ans devrait prochainement parapher son premier contrat professionnel avec le club phocéen.

L’OM sur le point de verrouiller Valero ?

Une perspective qui pourrait contrarier les plans du RC Lens. Intéressé par le profil du jeune Marseillais lors du dernier mercato estival, le club artésien n’aurait pas abandonné cette piste et continuait de suivre son évolution en vue d’une éventuelle offensive cet hiver. Mais si la signature de Valero à l’OM se confirme, les Sang et Or pourraient bien devoir tirer un trait sur ce dossier. En sécurisant l’avenir de son jeune attaquant, Marseille prendrait ainsi une longueur d’avance et compliquerait sérieusement les ambitions lensoises.

L’intérêt du RC Lens pour Antoine Valero s’inscrivait notamment dans un contexte offensif délicat. Le début de saison compliqué d’Odsonne Édouard pousse le RC Lens à réfléchir aux solutions susceptibles de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato hivernal.

Edouard interroge au RC Lens

Dans cette optique, le profil du jeune Marseillais pouvait représenter une piste à suivre pour les dirigeants artésiens. À seulement 18 ans, Valero aurait pu constituer une option d’avenir, tout en offrant une alternative supplémentaire dans la réflexion menée autour de l’attaque lensoise.

Reste désormais à savoir si le RC Lens décidera de réactiver d’autres pistes pour anticiper le mercato d’hiver. Si l’OM parvient à officialiser le premier contrat professionnel d’Antoine Valero, les Sang et Or devront probablement se tourner vers d’autres profils pour renforcer leur secteur offensif.