OM : après Abdallah, Mmadi et Koum, Genesio a trois nouveaux joueurs dans le viseur

Après la victoire sous tension contre Le Havre (4-3), Bruno Genesio n’a pas seulement ciblé les jeunes de l’OM.

La victoire de l’Olympique de Marseille face au Havre, dimanche au Vélodrome, n’a pas suffi à calmer la colère de Bruno Genesio. Alors que les Olympiens menaient 4-0, ils ont vu leur adversaire inscrire trois buts dans le dernier quart d’heure. Un scénario inquiétant qui a poussé l’entraîneur marseillais à hausser le ton auprès de plusieurs joueurs.

Maupay, Angel Gomes et Ulisses Garcia également visés

Si Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko ont été publiquement critiqués pour leur attitude, trois autres remplaçants ont aussi fait l’objet de reproches. Selon les informations rapportées par La Provence, Neal Maupay, Angel Gomes et Ulisses Garcia ont été recadrés dans le vestiaire après leur entrée en jeu.

Le message de Bruno Genesio était clair : les trois joueurs n’auraient pas suffisamment apporté à l’équipe pour l’aider à conserver son avantage. Une critique qui concernait avant tout leur contribution sportive, et non leur comportement, contrairement aux reproches adressés aux jeunes joueurs.

Cette distinction est importante. En conférence de presse, Genesio avait d’ailleurs tenu à souligner que Maupay, Gomes et Garcia avaient montré des attitudes conformes à ses attentes. En interne, le technicien leur aurait néanmoins fait comprendre que leur rendement sur le terrain était insuffisant.

Après Mmadi, Abdallah et Koum, Genesio serre la vis

La tension ne concerne donc pas uniquement les jeunes joueurs de l’OM. Après les décisions visant Tadjidine Mmadi, Keyliane Abdallah et Alexi Koum, le message envoyé par le staff marseillais semble concerner plus largement les joueurs qui peinent à répondre aux exigences du groupe professionnel.

Le cas d’Abdallah est particulièrement révélateur : le jeune joueur a été renvoyé avec la réserve, tandis que les critiques adressées à Kamissoko ont surtout été formulées publiquement. Pour Genesio, l’investissement et le respect des exigences collectives restent essentiels, quel que soit le statut du joueur.

La fin de match contre Le Havre a ainsi mis en lumière les limites de l’OM lorsqu’il s’agit de gérer une avance confortable. Malgré les trois points obtenus, cette victoire laisse des questions sur la concentration de l’équipe et l’apport de ses remplaçants.