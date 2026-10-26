PSG – OL : les compos de Luis Enrique et Fonseca sont tombées !

Les compositions officielles du choc entre le PSG et l’OL viennent de tomber.

C’est le choc de cette huitième journée de Ligue 1, et même de ce début de saison ! Leader du championnat avant le coup d’envoi de cette journée, l’Olympique Lyonnais se déplace ce lundi (20h45) sur la pelouse de son dauphin, le Paris Saint-Germain. À une heure du coup d’envoi de cette rencontre, découvrez les onze de départ alignés par Luis Enrique et Paulo Fonseca.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Zaïre-Emery – Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Doué.

OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso – Nuamah, Merah, Duranville.