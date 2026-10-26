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PSG – OL : les compos de Luis Enrique et Fonseca sont tombées !

Par Fabien Chorlet - 26 Oct 2026, 19:40
Luis Enrique (PSG) et Paulo Fonseca (PSG)

Les compositions officielles du choc entre le PSG et l’OL viennent de tomber.

C’est le choc de cette huitième journée de Ligue 1, et même de ce début de saison ! Leader du championnat avant le coup d’envoi de cette journée, l’Olympique Lyonnais se déplace ce lundi (20h45) sur la pelouse de son dauphin, le Paris Saint-Germain. À une heure du coup d’envoi de cette rencontre, découvrez les onze de départ alignés par Luis Enrique et Paulo Fonseca.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Zaïre-Emery – Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Doué.

OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso – Nuamah, Merah, Duranville.

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