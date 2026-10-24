OM : Genesio annonce une bonne nouvelle avant Le Havre et envoie un nouveau scud à sa direction

Le coach de l’OM, Bruno Genesio, était présent ce samedi à la veille de la réception du Havre en Ligue 1.

Sur une série de deux victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille tentera de réaliser la passe de trois ce dimanche (17h15) avec la réception du Havre, pour le compte de la huitième journée de championnat. À la veille de cette rencontre, Bruno Genesio s’est présenté ce samedi en conférence de presse.

Genesio dispose de son groupe au complet, hormis Cornelius

L’entraîneur olympien a notamment fait le point sur l’état de son groupe. « À part Derek Cornelius qui est absent pour pas quelque temps, j’ai tout mon groupe à disposition. Ça c’est bien », a confié Bruno Genesio. Absent jeudi lors de la défaite sur la pelouse du Sturm Graz (1-0) en Ligue Europa en raison d’une maladie, Alexi Koum est donc apte à faire son retour dans le groupe marseillais.

« On est la seule équipe qui participe à une Coupe d’Europe qui n’a pas recruté »

Le coach de l’OM n’a, par ailleurs, pas manqué de rappeler qu’aucune recrue n’avait débarqué à Marseille cet été au moment d’évoquer les ambitions européennes du club, adressant ainsi une nouvelle pique à sa direction. « Ce n’est pas à moi de dire si on doit être jugé que sur la Ligue 1 ou sur les différentes compétitions dans lesquelles on est engagé. La seule chose que je peux dire, c’est qu’on est la seule équipe qui participe à une Coupe d’Europe qui n’a pas recruté, qui n’a fait zéro recrue. »