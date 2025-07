OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’OM.

Alors que l’Olympique de Marseille cherche toujours son tant attendu ailier gauche sur le marché des transferts, Bastien Aubert, notre correspondant à Marseille, et Fabien Chorlet se demandent qui de Malick Fofana (Olympique Lyonnais) ou d’Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam) serait le meilleur choix pour le club olympien à ce poste.

Dans cette vidéo, notre spécialiste du club phocéen et Fabien Chorlet reviennent également sur les dernières rumeurs mercato entourant l’OM : les arrivées possibles de Timothy Weah (Juventus) et Pierre-Emerick Aubameyang (libre) et les rumeurs Wesley Fofana (Chelsea), Hakim Ziyech (libre) et Kees Smit (AZ Aklmaar).