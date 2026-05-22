Si la situation financière de l’OM inquiète Frank McCourt, l’arrivée annoncée dès juillet d’un nouvel investisseur devrait le soulager.

L’été s’annonce brûlant à Marseille. Alors que la situation financière de l’OM inquiète de plus en plus en interne, Frank McCourt serait prêt à remettre la main à la poche pour éviter un scénario catastrophe devant la DNCG. Et surtout, un nouvel investisseur pourrait débarquer dès le mois de juillet pour soulager les finances olympiennes.

McCourt inquiet pour les finances de l’OM

Selon RMC Sport, l’absence de qualification en Ligue des champions combinée au train de vie très élevé des dernières saisons place aujourd’hui l’OM dans une situation délicate. À tel point que le club marseillais devrait être contraint de vendre plusieurs joueurs avant la fin du mois de juin afin d’équilibrer ses comptes. La célèbre formule selon laquelle « tout l’effectif est sur le marché » serait désormais une réalité très concrète du côté de la Commanderie. Et la pression monte. Car sans nouvelles garanties financières apportées par Frank McCourt, la DNCG pourrait sérieusement s’inquiéter de la situation du club.

En interne, certains redouteraient même un encadrement de la masse salariale ou une interdiction de recrutement si les comptes ne sont pas rapidement sécurisés. Le propriétaire américain resterait toutefois pleinement impliqué. Toujours selon RMC Sport, McCourt serait conscient de la nécessité d’accompagner Stéphane Richard, lequel aurait découvert une situation économique encore plus fragile qu’imaginé à son arrivée. L’actionnaire devrait donc effectuer un nouvel effort financier afin d’éviter toute mauvaise surprise cet été.

Un nouvel investisseur dès juillet ?

Mais surtout, un changement majeur se prépare en coulisses. D’après La Minute OM, un nouvel investisseur doit entrer au capital de l’Olympique de Marseille dès le début du nouvel exercice comptable en juillet. Cet investisseur prendrait une participation minoritaire tout en injectant de nouveaux fonds dans les caisses du club. Une arrivée qui pourrait considérablement soulager l’OM dans cette période critique. Le futur projet marseillais devrait également changer de philosophie.

Les dirigeants souhaitent désormais adopter une gestion beaucoup plus rationnelle, avec moins de paris coûteux sur des jeunes joueurs à forte valeur potentielle et une dépendance réduite aux revenus de la Ligue des champions. L’objectif est clair : stabiliser durablement le club financièrement tout en restant compétitif sportivement. Reste désormais à savoir quelles seront les conséquences concrètes sur le mercato. Car si l’OM doit vendre avant d’acheter, plusieurs cadres pourraient rapidement devenir des cibles pour les grands clubs européens. L’été marseillais promet déjà d’être totalement explosif.