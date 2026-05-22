À LA UNE DU 22 MAI 2026
[09:00]FC Nantes : le profil du prochain coach et des futures recrues est scellé  
[08:00]PSG : avalanche de bonnes nouvelles avant la finale contre Arsenal !
[07:00]RC Lens – OGC Nice : l’OM a filé un énorme coup de pouce à Thauvin avant la finale 
[06:00]ASSE : les bonnes nouvelles s’enchaînent avant les barrages contre l’OGC Nice 
[05:00]RC Lens : l’avenir de Pierre Sage fait débat, les supporters répondent cash
[00:00]OGC Nice – RC Lens : Madame Clauss vit sa meilleure vie avant la finale
[23:30]PSG Mercato : Mourinho tente déjà un coup au PSG avant même son arrivée au Real Madrid ! 
[23:00]OM Mercato : le futur successeur de Balerdi bientôt en couveuse à Marseille ?
[22:30]Coupe de France : l’IA annonce son verdict entre le RC Lens et l’OGC Nice, énorme surprise en vue ?
[22:00]PSG Mercato : après Bouaddi, le LOSC joue encore un sale tour à Luis Campos

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : le profil du prochain coach et des futures recrues est scellé  

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 09:00
💬 Commenter
Waldemar Kita (FC Nantes)

En pleine recherche de son nouveau coach, le FC Nantes a déjà reçu un énorme coup de pression avant la prochaine saison en Ligue 2.

Le FC Nantes prépare déjà sa reconstruction après la relégation en Ligue 2. Et avant même la nomination du futur entraîneur, plusieurs voix commencent à alerter la direction nantaise sur les erreurs à ne surtout pas commettre.

« Si tu y vas avec quelqu’un qui pense tout savoir… »

Car descendre en Ligue 2 change tout. Le contexte, l’intensité des matchs, la pression psychologique et les profils de joueurs nécessaires n’ont rien à voir avec la Ligue 1. Et pour Damien Perquis, les Canaris doivent impérativement adapter leur stratégie s’ils veulent éviter de s’enfoncer. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ancien défenseur a envoyé un message très clair à Waldemar Kita concernant le futur coach nantais : « En Ligue 2 ? Il faudra assumer nerveusement tous les week-ends. Il faut un entraîneur qui connaisse la Ligue 2. » 

Un avertissement loin d’être anodin. Perquis estime qu’un technicien habitué uniquement au très haut niveau pourrait rapidement se faire surprendre par les réalités du championnat. « Si tu y vas avec quelqu’un qui pense tout savoir parce qu’il a été soit en L1 française, soit en Ligue 1 étrangère, et qu’il n’est pas au courant de ce qui l’attend en Ligue 2, vraiment, c’est dangereux », poursuit-il. Autrement dit, le FC Nantes doit désormais privilégier un profil capable de maîtriser les spécificités du championnat plutôt qu’un simple nom prestigieux. Et le message est le même concernant le mercato. Selon Perquis, les Canaris devront absolument miser sur des joueurs expérimentés, habitués aux combats de Ligue 2 et capables d’assumer un rôle de leader dans un vestiaire sous pression. 

Ripart cité en exemple pour le FC Nantes 

Perquis cite notamment l’exemple de Renaud Ripart, considéré comme un joueur précieux pour Troyes malgré un temps de jeu limité. Pour lui, ce type de profil expérimenté, irréprochable mentalement et capable de tirer un groupe vers le haut sera indispensable pour le FC Nantes la saison prochaine. 

« Au mercato ? Il faut recruter des joueurs qui ont de la bouteille, qui connaissent le niveau et qui soient aussi des leaders. Il faut des joueurs exemplaires à tous les niveaux, explique l’ancien joueur de l’ASSE. Par exemple, je vous cite un mec qui n’a pas beaucoup joué sur le papier mais qui a été important sur et en dehors du terrain pour Troyes cette année, c’est Renaud Ripart. C’est un attaquant qui connaît la Ligue 2, c’est un mec qui a… » La direction du FC Nantes sait à présent ce qui lui reste à faire pour survivre en Ligue 2.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot