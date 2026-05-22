En pleine recherche de son nouveau coach, le FC Nantes a déjà reçu un énorme coup de pression avant la prochaine saison en Ligue 2.

Le FC Nantes prépare déjà sa reconstruction après la relégation en Ligue 2. Et avant même la nomination du futur entraîneur, plusieurs voix commencent à alerter la direction nantaise sur les erreurs à ne surtout pas commettre.

« Si tu y vas avec quelqu’un qui pense tout savoir… »

Car descendre en Ligue 2 change tout. Le contexte, l’intensité des matchs, la pression psychologique et les profils de joueurs nécessaires n’ont rien à voir avec la Ligue 1. Et pour Damien Perquis, les Canaris doivent impérativement adapter leur stratégie s’ils veulent éviter de s’enfoncer. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ancien défenseur a envoyé un message très clair à Waldemar Kita concernant le futur coach nantais : « En Ligue 2 ? Il faudra assumer nerveusement tous les week-ends. Il faut un entraîneur qui connaisse la Ligue 2. »

Un avertissement loin d’être anodin. Perquis estime qu’un technicien habitué uniquement au très haut niveau pourrait rapidement se faire surprendre par les réalités du championnat. « Si tu y vas avec quelqu’un qui pense tout savoir parce qu’il a été soit en L1 française, soit en Ligue 1 étrangère, et qu’il n’est pas au courant de ce qui l’attend en Ligue 2, vraiment, c’est dangereux », poursuit-il. Autrement dit, le FC Nantes doit désormais privilégier un profil capable de maîtriser les spécificités du championnat plutôt qu’un simple nom prestigieux. Et le message est le même concernant le mercato. Selon Perquis, les Canaris devront absolument miser sur des joueurs expérimentés, habitués aux combats de Ligue 2 et capables d’assumer un rôle de leader dans un vestiaire sous pression.

Ripart cité en exemple pour le FC Nantes

Perquis cite notamment l’exemple de Renaud Ripart, considéré comme un joueur précieux pour Troyes malgré un temps de jeu limité. Pour lui, ce type de profil expérimenté, irréprochable mentalement et capable de tirer un groupe vers le haut sera indispensable pour le FC Nantes la saison prochaine.

« Au mercato ? Il faut recruter des joueurs qui ont de la bouteille, qui connaissent le niveau et qui soient aussi des leaders. Il faut des joueurs exemplaires à tous les niveaux, explique l’ancien joueur de l’ASSE. Par exemple, je vous cite un mec qui n’a pas beaucoup joué sur le papier mais qui a été important sur et en dehors du terrain pour Troyes cette année, c’est Renaud Ripart. C’est un attaquant qui connaît la Ligue 2, c’est un mec qui a… » La direction du FC Nantes sait à présent ce qui lui reste à faire pour survivre en Ligue 2.