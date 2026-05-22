Alors que Jonathan Clauss est sous pression avant la finale de Coupe de France entre l’OGC Nice et le RC Lens, sa femme Pauline vit sa meilleure vie…

À quelques heures de la finale de Coupe de France entre l’OGC Nice et le RC Lens, Jonathan Clauss vit l’un des moments les plus tendus de sa saison. Mais du côté de sa compagne Pauline, l’ambiance est beaucoup plus légère… et visiblement très glamour. Très active sur les réseaux sociaux, Pauline Clauss profite pleinement de sa vie sur la Côte d’Azur et partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés.

Et dernièrement, une publication a particulièrement retenu l’attention. La femme du piston niçois a affiché son baby bump dans un ensemble zébré qui a rapidement fait réagir sur Instagram. Entre élégance assumée et look très remarqué, Pauline Clauss a reçu une pluie de commentaires positifs autour de cette tenue devenue virale auprès de nombreux internautes.

Pauline détonne en tenue zèbre

Pendant que Jonathan Clauss prépare l’un des matchs les plus importants de la saison niçoise, sa compagne semble donc vivre une période particulièrement heureuse avant l’arrivée prochaine de leur enfant. Un contraste forcément saisissant avec la pression qui entoure actuellement le Gym. Car sportivement, l’OGC Nice traverse une période extrêmement compliquée avant cette finale face au RC Lens puis les barrages de Ligue 1 contre l’ASSE.

Plusieurs cadres sont sous pression, dont Clauss, attendu comme l’un des leaders capables de relancer une équipe niçoise en pleine crise de confiance. Mais en dehors des terrains, Pauline Clauss continue elle d’afficher sérénité et bonheur sur la Riviera. Et visiblement, ses abonnés adorent suivre cette parenthèse lifestyle au milieu de la tempête sportive niçoise.