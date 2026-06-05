La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après avoir écarté l’ASSE de la course à la montée en Ligue 1, Jonathan Clauss (33 ans) a fixé son avenir avec l’OGC Nice.

L’ASSE n’a pas seulement vu ses ambitions sportives contrariées par l’OGC Nice cette saison. Indirectement, les Verts auraient également contribué à clarifier l’avenir d’un joueur expérimenté qui aurait pu animer le prochain mercato. Selon la radio Ici Azur, Jonathan Clauss souhaite poursuivre son aventure sur la Côte d’Azur la saison prochaine.

Une décision déjà prise pour Clauss

À 33 ans, le latéral droit privilégierait aujourd’hui la stabilité plutôt qu’un nouveau défi. Installé dans un environnement qui lui convient parfaitement, Clauss se sentirait épanoui à Nice et ne manifesterait aucune volonté de changer d’air au cours de l’été. Une tendance qui semble se renforcer au fil des semaines malgré les nombreuses rumeurs de mercato qui entourent régulièrement les joueurs de son profil.

Cette décision serait également influencée par sa situation familiale. L’arrivée prochaine de son premier enfant avec son épouse Pauline pèserait naturellement dans sa réflexion. Dans ce contexte, l’ancien joueur de l’OM privilégierait la continuité et un cadre de vie déjà parfaitement maîtrisé. Un choix compréhensible pour un joueur qui approche de la dernière partie de sa carrière et qui recherche désormais un équilibre entre ambitions sportives et stabilité personnelle.

Un souvenir favorable face à l’ASSE

La récente victoire niçoise face à l’ASSE aurait également contribué à conforter son sentiment positif autour du projet azuréen. Ce succès important a permis à Nice de poursuivre ses objectifs en Ligue 1 tout en mettant fin aux derniers espoirs stéphanois dans la course à la montée. Une soirée qui reste forcément un souvenir positif pour le groupe niçois et qui a renforcé le climat de confiance autour du club.

Pour l’OGC Nice, la volonté de Clauss de rester constitue une excellente nouvelle. Malgré ses 33 ans, l’ancien Lensois demeure un joueur d’expérience capable d’apporter son leadership, sa qualité de centre et sa connaissance du très haut niveau. Son maintien dans l’effectif représente donc un signal fort de stabilité pour les Aiglons. À moins d’un retournement de situation improbable, l’international français devrait donc continuer à porter les couleurs niçoises la saison prochaine.