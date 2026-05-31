Pauline Clauss, enceinte, a programmé une grande annonce après le maintien de l’OGC Nice en Ligue 1. Son mari Jonathan (OGC Nice, 33 ans) nage en plein bonheur.

La semaine est décidément parfaite pour Jonathan Clauss. Héros du barrage retour remporté par l’OGC Nice face à l’ASSE (4-1), le latéral des Aiglons s’apprête désormais à vivre un immense bonheur dans sa vie personnelle.

Clauss a lancé la soirée niçoise

Vendredi soir, Jonathan Clauss a parfaitement lancé l’OGC Nice vers la victoire en ouvrant le score face à l’ASSE dans un Allianz Riviera à huis-clos. Un but important qui a permis aux hommes de Claude Puel de prendre confiance avant de dérouler face à des Verts dépassés en seconde période. Pour le piston niçois, cette qualification restera forcément comme l’un des grands moments de sa saison.

Mais le football n’est pas la seule source de bonheur dans le clan Clauss. Ces derniers jours, Pauline Clauss a célébré ses 30 ans lors d’une grande fête réunissant famille et proches sur les hauteurs de Nice. Plusieurs images partagées sur les réseaux sociaux ont notamment montré un Jonathan Clauss particulièrement détendu, coiffé d’un chapeau de cow-boy au milieu des invités. Une parenthèse festive bienvenue après une saison particulièrement intense.

Une annonce très attendue dans les prochains jours

La véritable surprise devrait toutefois intervenir très bientôt. Enceinte de leur premier enfant, Pauline Clauss a en effet révélé qu’elle dévoilerait prochainement le sexe du bébé. Une annonce particulièrement attendue par les proches du couple, mais aussi par de nombreux supporters qui suivent avec affection les coulisses de la vie du joueur. Le rendez-vous est donc pris pour découvrir si Jonathan Clauss accueillera prochainement une petite fille ou un petit garçon.

Entre le maintien obtenu avec l’OGC Nice, son rôle important dans les barrages et cette heureuse nouvelle familiale qui approche, Jonathan Clauss traverse actuellement une période particulièrement faste. Après avoir connu plusieurs moments compliqués ces dernières saisons, l’international français semble aujourd’hui retrouver de la sérénité aussi bien sur le terrain qu’en dehors. De quoi attaquer l’été avec le sourire.