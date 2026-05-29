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FRANCE

ASSE : les Verts ont totalement éteint Nice avant même le barrage retour !

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 18:50
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À quelques heures du barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE, un sondage diffusé sur X annonce un net plébiscite en faveur des Verts.

À quelques heures du barrage retour entre Nice et l’ASSE, un sondage diffusé par le compte MeteoFoot sur X (ex-Twitter) révèle une tendance très nette en faveur de Sainté dans la perspective de ce match capital prévu ce vendredi soir à 20h45. Selon les résultats publiés, la question posée était simple : “OGC Nice ou ASSE pour la Ligue 1 la saison prochaine ?”

Et les résultats sont sans appel :

  • 82,4 % des votants pour l’ASSE
  • 17,6 % pour l’OGC Nice

Le sondage revendiqué par MeteoFoot précise avoir été réalisé avec une participation de 354 votants, et une seule réponse autorisée par personne. Toutes les régions sont majoritairement pour l’ASSE dans ce match capital.

Un plébiscite symbolique pour les Verts

Au-delà des chiffres, ce vote illustre surtout une dynamique d’opinion très favorable à l’ASSE. Le club forézien, porté par son histoire et son aura populaire, bénéficie d’un soutien plus que jamais massif partout en France, contrairement à l’OGCN.

Dans un contexte de barrage décisif pour la montée en Ligue 1, ce type de sondage ne reflète pas un résultat sportif mais bien une tendance émotionnelle et communautaire, où l’ASSE conserve un capital sympathie particulièrement élevé, même de la part des rivaux lyonnais avec la perspective du retour du plus grand derby de France.

Cela confirme une chose : l’ASSE reste un club à forte résonance populaire, capable de dominer largement les débats d’opinion face à un club pourtant solidement installé en Ligue 1 comme Nice.

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