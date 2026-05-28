OGC Nice – ASSE : Puel confirme pour Abdi et le tacle !

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OGC Nice, Claude Puel, a confirmé qu’Ali Abdi a rejoint la sélection tunisienne sans l’accord de son club.

Le coach de l’OGC Nice, Claude Puel, devra faire sans Ali Abdi pour le barrage retour d’accession à la Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne. Appelé par la Tunisie pour disputer la Coupe du monde 2026, l’ancien Caennais a rejoint la sélectionne tunisienne sans l’autorisation de son club. Une information confirmée ce jeudi après-midi par Claude Puel en conférence de presse.

« Abdi s’est envolé »

« Il s’est envolé », a assuré l’entraîneur azuréen, avant d’adresser un tacle à son joueur. « Je compte sur les joueurs à ma disposition et qui seront à l’entraînement toute à l’heure. Les autres ne m’intéressent pas. »

Selon RMC Sport et Nice-Matin, l’international tunisien devrait être sanctionné financièrement par le Gym à son retour de la Coupe du monde.