ASSE : Montanier annonce deux très bonnes nouvelles avant le barrage retour contre Nice

À la veille du barrage retour crucial face à l’OGC Nice, l’ASSE enregistre deux bonnes nouvelles dans son effectif.

L’ASSE respire un peu mieux au moment d’aborder le barrage retour face à l’OGC Nice, vendredi soir à l’Allianz Riviera. Alors que les Verts jouent leur avenir entre Ligue 1 et Ligue 2, le point médical effectué en conférence de presse ce jeudi apporte deux éclaircies majeures dans un groupe fortement diminué ces dernières semaines.

Comme rapporté par EVECT, Philippe Montanier a indiqué que Ben Old et Dennis Appiah seront finalement disponibles pour cette rencontre capitale. Une bonne nouvelle pour un effectif stéphanois déjà fortement touché par les blessures et les absences de longue durée.

Ben Old fait son retour

Touché musculairement, Ben Old était absent à l’aller après une alerte aux ischio-jambiers. Le staff médical a finalement donné son feu vert, permettant à l’attaquant de réintégrer le groupe pour ce déplacement décisif. Même constat pour Dennis Appiah, sorti sur alerte musculaire lors du match aller, mais désormais remis et opérationnel.

En revanche, tout n’est pas au vert pour les Verts. Djylian N’Guessan est une nouvelle fois forfait pour cette deuxième manche, victime d’un problème aux ischio-jambiers. Il rejoint ainsi la longue liste des absents déjà connus depuis plusieurs semaines, tels que Lassana Traoré, Nadir El Jamali, Marten-Chris Paalberg, Paul Eymard, Chico Lamba ainsi que Mahmoud Jaber.