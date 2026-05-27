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ASSE-OGC Nice (0-0) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 27 Mai 2026, 06:00
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Le barrage aller entre l’ASSE et Nice a accouché d’un match nul (0-0). Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (5)

Le gardien des Verts n’a rien eu à faire, dans un match soporifique où aucune des deux équipes n’a réussi à cadrer le moindre tir.

PEDRO (5,5)

Le jeune défenseur a bien verrouillé son couloir, en se montrant agressif. Sans faire preuve de son allant habituel.

LE CARDINAL (5,5)

Il a encore joué en étant diminué. Face à des Aiglons inoffensifs au possible, il a tenu bon et apporté son calme et sa rigueur.

BERNAUER (6,5)

Préféré une nouvelle fois à Nadé, resté sur le banc, Bernauer a livré un très bon match. Solide défensivement et appliqué dans ses relances, il a été le meilleur joueur sur le terrain.

APPIAH (5), puis FERREIRA

Old blessé, Appiah a été aligné à gauche. Rigoureux défensivement, il a été limité dans son apport offensif, sur son mauvais pied. Remplacé par FERREIRA.

KANTE (5)

Devant la défense, il a fait preuve d’un bel engagement. Moins à l’aise avec le ballon.

GADEGBEKU (6), puis TARDIEU

Préféré à Moueffek, Gadegbeku a été l’une des satisfactions de la soirée. Du volume, de l’abattage. Une bonne ouverture pour Cardona (10e). Il monte en puissance en cette fin de saison. Applaudi à son remplacement par TARDIEU.

BOAKYE (4)

Un bon début de match avant de s’éteindre. Peu influent. Une volée au dessus (61e). Il n’a pas été la rampe de lancement espérée.

CARDONA (3), puis DUFFUS

Sur son aile droite, Cardona a confirmé sa méforme. Un bon retour défensif (33e), mais d’aucun danger pour la défense niçoise. Remplacé par DUFFUS, qui n’a pas fait mieux.

STASSIN (3)

Le Belge a été transparent. Face à la défense athlétique des Aiglons, qui ont laissé très peu d’espaces, il a souffert physiquement.

DAVITASHVILI (3), puis MOUEFFEK

Davitashvili a été décevant lui aussi. Peu de percussions et une frappe à côté. Il est passé à côté de son match. Remplacé par MOUEFFEK.

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