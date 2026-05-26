Si l’OGC Nice avance à Saint-Étienne le couteau entre les dents, la compagne de Jonathan Clauss n’a aucun stress pour son mari.

À l’approche du barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, les deux camps ne vivent pas tout à fait la même atmosphère.

Pauline Clauss a fêté ses 30 ans sur la plage

D’un côté, la préparation sportive bat son plein autour du groupe niçois. De l’autre, la sphère personnelle de certains joueurs affiche un tout autre visage. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss, dont la compagne, Pauline, a partagé un moment festif sur les réseaux sociaux. À l’occasion de ses 30 ans, elle a célébré l’événement dans un cadre détendu, sur la Côte d’Azur, entourée d’un décor festif et d’un gâteau d’anniversaire, en pleine grossesse.

Clauss en plein stress des barrages avec Nice

Une parenthèse personnelle qui contraste forcément avec l’intensité sportive du moment, alors que le piston niçois s’apprête à disputer une rencontre capitale pour la fin de saison. Du côté du terrain, l’OGC Nice aborde ce barrage avec ambition, dans un contexte de haute pression face à une équipe stéphanoise portée par son public. Ce type de séquences extra-sportives rappelle surtout que, derrière les enjeux collectifs, les joueurs évoluent aussi dans un quotidien personnel parfois très éloigné de la tension des grands rendez-vous. Reste à savoir si cette semaine particulière aura un impact sur la concentration globale du groupe niçois au moment d’entrer dans le Chaudron.