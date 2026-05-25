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FRANCE

ASSE : le dossier de dissolution des Magic Fans et des Green Angels rebondit !

Par Fabien Chorlet - 25 Mai 2026, 19:00
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Les Green Angels

Le ministre de l’Intérieur français, Laurent Nunez, s’est exprimé au sujet des menaces de dissolution qui pèsent toujours sur les Magic Fans et les Green Angels.

Depuis début avril, les Magic Fans et les Green Angels, les deux principaux groupes ultras de l’AS Saint-Étienne, sont menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Mais plus d’un mois et demi après l’ouverture de cette procédure, aucune décision définitive n’a encore été prise dans ce dossier.

Il y a toutefois eu du nouveau ces dernières heures sur le sujet. Présent au Sénat, Laurent Nunez est revenu sur la loi RIPOST ainsi que sur les menaces de dissolution qui visent les groupes de supporters de l’ASSE.

Toujours pas de réponse claire pour les Magic Fans et les Green Angels !

« Concernant les violences dans le sport, on a un gros débat en ce moment : des procédures de dissolution contre Saint-Étienne, des clubs de foot qui nous disent tous que la dissolution n’est pas la solution mais qu’il faut renforcer les mesures d’interdiction, peut-être mieux interdire les déplacements de supporters. On a dit « chiche » : on va renforcer les mesures d’interdiction. L’interdiction administrative de stade, on propose de l’étendre 24h avant et après, parce qu’en vrai les incidents sont toujours avant et après. D’étendre le champ territorial, mais aussi de couvrir les chants dans les stades qui sont discriminatoires, appelant à la violence, à la haine, homophobes… », a déclaré le ministre de l’Intérieur français.

Une prise de parole qui ne permet donc toujours pas de savoir si les procédures de dissolution visant les Magic Fans et les Green Angels iront réellement jusqu’au bout.

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