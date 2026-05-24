Victime d’une alerte cette semaine, le latéral gauche de l’ASSE Ben Old va mieux mais reste incertain contre l’OGC Nice.

L’inquiétude reste présente autour de Ben Old avant le barrage entre l’ASSE et l’OGC Nice. Victime d’une alerte cette semaine, le joueur stéphanois va mieux, mais son état physique continue d’alimenter les discussions à la veille d’un rendez-vous capital pour les Verts.

Les supporters de l’ASSE ont déjà tranché

Face à cette incertitude, But! Football Club a lancé un sondage pour désigner le joueur le plus crédible afin de remplacer Old en cas de forfait. Et les résultats sont particulièrement nets. Les supporters stéphanois ont très largement choisi Maxime Bernauer avec : 74,4 % des votes Un écart énorme qui montre la confiance accordée au défenseur pour répondre présent dans ce contexte sous haute tension.

Derrière Bernauer, les autres solutions apparaissent beaucoup moins populaires :

Ebenezer Annan : 14 %

Dennis Appiah : 7 %

Autres choix : 4,7 %

Des chiffres qui traduisent une tendance très claire dans l’esprit des supporters des Verts.

Montanier reste prudent

De son côté, Philippe Montanier continue de surveiller l’évolution physique de Ben Old avant de prendre une décision définitive.

Le staff médical de l’ASSE reste optimiste de voir le joueur tenir sa place, même si aucune prise de risque inutile ne sera envisagée avant une rencontre aussi importante. Dans une atmosphère bouillante autour de Geoffroy-Guichard, chaque détail comptera face à Nice. Et si Ben Old venait finalement à manquer cette affiche, les supporters semblent déjà avoir désigné celui qu’ils veulent voir prendre le relais.