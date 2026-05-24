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ASSE : un Vert dont le nom résonne au RC Lens tire sa révérence 

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 11:40
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Joshua Guilavogui

Josuha Guilavogui, formé à l’ASSE et dont le petit frère Morgan a joué au RC Lens, a décidé de tourner la page à l’âge de 35 ans.

C’est une annonce qui touche forcément les supporters de l’ASSE. Plus de 17 ans après ses débuts sous le maillot des Verts, Josuha Guilavogui a officialisé sa retraite via une vidéo publiée sur Instagram. Sans club depuis la fin de son aventure avec Leeds United à l’été 2025, l’ancien milieu défensif a choisi les réseaux sociaux pour adresser un message particulièrement fort au football, avec beaucoup d’émotion et de sincérité.

« Tu m’as donné la chance de réaliser le rêve de mon père, qui est par la suite devenu le mien et qui anime les cœurs et les yeux de millions d’enfants… Et puis tu m’as choisi », a notamment confié l’ancien capitaine stéphanois.

Un pur produit de l’ASSE

Révélé à l’ASSE, Guilavogui avait rapidement marqué les esprits grâce à son intelligence tactique, son impact physique et son leadership naturel. Formé à l’Étrat, il s’était imposé comme l’un des grands espoirs du club avant de devenir capitaine des Verts.

Ses performances lui avaient ouvert les portes de l’Atlético de Madrid en 2013. Mais son aventure espagnole restera finalement assez discrète avec seulement sept apparitions sous les couleurs madrilènes. C’est surtout en Allemagne que le natif de Toulon construira la plus grande partie de sa carrière. Sous le maillot du VfL Wolfsburg, il deviendra au fil des années un véritable cadre du vestiaire et une figure respectée de Bundesliga.

Une carrière marquée par la régularité

Pendant près de dix saisons en Allemagne, Guilavogui s’est distingué par sa régularité, son professionnalisme et son rôle de leader. Respecté par ses entraîneurs comme par ses partenaires, il laisse derrière lui l’image d’un joueur exemplaire. 

Son nom résonne également du côté du RC Lens puisque son petit frère Morgan  Guilavogui a porté les couleurs sang et or ces dernières saisons. Avec cette retraite, c’est une génération entière de supporters stéphanois qui voit partir l’un des symboles de l’ASSE des années 2010.

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