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ASSE – OGC Nice : après Boudaoui, un deuxième joueur privé des barrages à cause du Mondial !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 21:00
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Mohamed Abdelmonem aux côtés d'Antoine Mendy

Convoqué avec l’Égypte pour disputer la Coupe du monde 2026, Mohamed Abdelmonem ne pourra pas jouer les barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice.

L’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice vont s’affronter la semaine prochaine lors du barrage d’accession de la Ligue 2. Une double confrontation qui pourrait être fortement marquée par les absences des internationaux convoqués pour préparer la Coupe du monde 2026. Pour le moment, la FIFA refuserait toute dérogation officielle permettant aux clubs barragistes de conserver leurs joueurs après la date limite de mise à disposition des sélections.

Abdelmonem ne jouera pas ces barrages

Et c’est surtout l’OGC Nice qui pourrait être touché par cette situation. Après Hicham Boudaoui, Mohamed Abdelmonem devrait lui aussi manquer ces barrages face à l’ASSE. Selon L’Équipe, le défenseur central niçois devrait rapidement rejoindre la sélection égyptienne afin de préparer le Mondial 2026.

Contrairement à Hicham Boudaoui, titulaire quasi indiscutable dans l’équipe de Claude Puel, l’absence de Mohamed Abdelmonem est moins préjudiciable pour l’entraîneur azuréen, l’ancien joueur d’Al Ahly n’ayant pas joué le moindre match cette saison sous les couleurs de l’OGCN.

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