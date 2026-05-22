Philippe Montanier peut préparer sereinement les barrages de Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice (26-29 mai).

Philippe Montanier peut aborder la double confrontation entre l’ASSE et l’OGC Nice avec une bonne dose de confiance. François Clerc confirme que l’état actuel du Gym est loin d’être rassurant. L’ancien défenseur des Verts évoque même une équipe en perte totale de confiance, où plusieurs cadres sont méconnaissables.

« C’est la sinistrose absolue »

« Le fait d’arriver un peu caché peut lui permettre de hausser son niveau de jeu et son approche mentale. Parce qu’aujourd’hui, il est très défaillant de ce côté-là. Le contexte est quand même très particulier. C’est la sinistrose absolue. Il y a de très bons joueurs qui sont méconnaissables. Tous les joueurs comme Clauss et Diop vont devoir se mettre à leur vrai niveau pour espérer quelque chose », a-t-il confié à Nice-Matin.

Une analyse qui reflète un climat tendu autour de l’OGC Nice à l’approche du rendez-vous le plus important de sa saison. Et les chiffres viennent renforcer ce constat. Depuis la prise de fonction de Claude Puel, le bilan niçois en Ligue 1 est particulièrement inquiétant : seulement 15 points pris en 18 matchs. Un rythme très faible, comparable à celui des équipes reléguées.

L’OGC Nice s’est effondré avec Puel

Dans le détail, seuls le FC Nantes et le FC Metz, déjà condamnés, ainsi que Angers, font pire sur cette période. Pire encore, Nice n’a remporté que deux rencontres en championnat en 2026, face à Nantes en janvier puis Angers en mars. Un manque de régularité qui interroge fortement à l’heure d’aborder un barrage sous haute pression. Au moment de la succession sur le banc niçois, le club était encore en position fragile mais légèrement au-dessus de la zone rouge. Depuis, la dynamique s’est inversée et le Gym aborde désormais ce rendez-vous dans un contexte très instable.

Autre élément marquant : Claude Puel retrouve le Chaudron, un stade où il avait quitté l’ASSE dans un climat extrêmement tendu en décembre 2021 après une lourde défaite face au Stade Rennais. Une symbolique forte qui ajoute encore un peu plus de tension à cette double confrontation. De son côté, l’ASSE avance avec davantage de sérénité et semble prêt à profiter de cette situation pour prendre un avantage psychologique dans la bataille du maintien. Mais dans ce type de match, la dynamique ne fait pas tout. Et les Verts savent qu’il faudra surtout répondre présents sur le terrain pour transformer ce contexte favorable en véritable opportunité.