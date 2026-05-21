Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le mercato estival approche à grands pas… et la LFP vient déjà de fixer le calendrier officiel pour la saison prochaine.

Alors que la saison 2025-2026 touche doucement à sa fin et que les clubs préparent activement leurs futurs mouvements, la Ligue de Football Professionnel a communiqué ce jeudi les dates officielles des prochains mercatos en France.

Et les dirigeants vont rapidement devoir entrer dans le vif du sujet. Dans son communiqué, la LFP annonce que le mercato estival 2026 ouvrira officiellement ses portes le lundi 15 juin 2026. Les clubs français auront ensuite jusqu’au mardi 1er septembre 2026 à 19h59 pour finaliser leurs transferts.

Les deux prochains mercatos fixés

Comme ces dernières années, la fermeture du marché interviendra donc juste avant le début du mois de septembre avec un horaire précis fixé à 19h59. La LFP a également officialisé les dates du prochain mercato hivernal. La fenêtre de janvier ouvrira le vendredi 1er janvier 2027 avant de se clôturer le lundi 1er février 2027 à 19h59.

« Le Conseil d’Administration a décidé des dates de mercato pour la saison 2026/2027. Le mercato estival débutera le lundi 15 juin 2026 et s’achèvera le mardi 1er septembre 2026 à 19h59. Le mercato hivernal commencera le vendredi 1er janvier 2027 et se terminera le lundi 1er février 2027 à 19h59 », précise le communiqué publié par la LFP. Une annonce importante pour les clubs français, qui peuvent désormais organiser précisément leur stratégie sportive et financière pour les prochains mois. Et au vu des énormes dossiers déjà annoncés un peu partout en Ligue 1 — du PSG à l’OM en passant par l’ASSE, Lens ou encore Nice — ce mercato 2026 promet déjà d’être particulièrement animé.