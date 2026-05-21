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Stade Rennais : Lepaul fait une annonce grinçante sur son été, les supporters médusés !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 13:20
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Esteban Lepaul (Stade Rennais)

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Esteban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) s’apprête à vivre un été riche en émotions. Celui-ci a même déjà un peu commencé…

Esteban Lepaul n’est pas seulement en feu sur les terrains. Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, l’attaquant du Stade Rennais s’apprête à vivre un été particulièrement animé. Entre sa situation sportive, ses ambitions personnelles et les débats autour de son absence de la liste pour la Coupe du Monde, le joueur de 26 ans est plus que jamais au centre de l’attention.

« Faux je serais en marron »

Mais cette fois, c’est loin des pelouses qu’il a marqué des points. Sur X (ancien Twitter), Winamax a publié une image moqueuse du joueur en costume bleu, en référence à son mariage, tout en ironisant sur son absence chez les Bleus pour le Mondial. Une publication taquine qui aurait pu passer inaperçue… mais la réponse de Lepaul a immédiatement déclenché une vague de réactions. 

Avec un sens de l’humour parfaitement maîtrisé, l’attaquant du Stade Rennais a simplement répondu : « Faux je serais en marron. » Une phrase courte, mais suffisante pour faire exploser les commentaires. Les supporters du Stade Rennais ont rapidement salué l’autodérision du joueur, son second degré et sa capacité à répondre avec légèreté à une situation pourtant potentiellement frustrante.

Lepaul a mis les supporters dans sa poche 

Dans un football souvent très sérieux sur les réseaux sociaux, cette touche d’humour a fait l’unanimité. Sportivement, Lepaul confirme surtout une saison exceptionnelle avec Rennes, où il s’est imposé comme l’un des attaquants les plus efficaces de Ligue 1. 

Une explosion qui n’était pas forcément attendue à ce niveau aussi rapidement. Et si son absence de la liste des Bleus a pu surprendre, son attitude démontre surtout une grande maturité dans la gestion de sa carrière et de sa communication. On se languit déjà de le voir à la reprise… au Stade Rennais ?

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