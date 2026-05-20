Convoité par plusieurs clubs de Ligue 1, ont l’OM, Ilan Kebbal (27 ans) veut d’abord disputer une belle Coupe du Monde avant de fixer son avenir.

Auteur d’une très belle saison avec le Paris FC, Ilan Kebbal continue de prendre de l’épaisseur. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs formations françaises ces dernières semaines, et son profil plaît notamment à l’OM et au Stade Rennais, toujours attentifs aux opportunités sur le marché français. Mais avant de penser transfert, Kebbal voit plus loin.

Kebbal pense d’abord au Mondial

Dans un entretien accordé au média WinWin, l’international algérien a affiché des ambitions énormes avec les Fennecs, en prenant exemple sur l’incroyable parcours du Maroc lors du Mondial 2022. « Nous avons vu lors de la dernière Coupe du monde que le Maroc a atteint les demi-finales, et ce n’était pas un hasard, mais une performance amplement méritée », a d’abord expliqué le joueur du Paris FC. Très ambitieux, Kebbal estime même que l’Algérie possède les armes pour rêver très grand lors de la prochaine Coupe du Monde. « Si le Maroc a pu le faire, cela signifie que d’autres nations africaines en sont aussi capables, comme le Sénégal ou l’Algérie. Pourquoi ne pourrions-nous pas y arriver ? »

« Le but est de rentrer le plus tard possible »

Avant de conclure avec un message très clair sur ses objectifs personnels : « Quand on joue une compétition, c’est pour atteindre le stade le plus avancé possible. Le but est de rentrer au pays le plus tard possible et de rester le plus longtemps possible dans cette Coupe du Monde 2026. » Une déclaration forte qui montre les ambitions grandissantes du joueur de 27 ans. Et forcément, du côté de l’OM ou du Stade Rennais, ce profil technique et créatif continue de séduire alors que les deux clubs souhaitent enrichir leur effectif avec des joueurs capables d’apporter du liant et de la personnalité dans le jeu.