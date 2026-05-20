Invité de l’émission The Bridge, Medhi Benatia s’est confié sans détour sur son départ de l’OM et sur un possible avenir chez le rival parisien.

L’histoire entre Medhi Benatia et l’OM continue décidément de faire couler beaucoup d’encre. Invité de l’émission The Bridge, celui qui vient à peine de quitter le club phocéen, s’est livré sans filtre sur son départ… avant d’ouvrir très clairement la porte à un avenir au PSG… Dans cet échange très direct, Benatia explique d’abord avoir choisi lui-même de quitter l’OM pour plusieurs raisons personnelles et professionnelles. « Aujourd’hui, j’ai décidé de partir. J’ai décidé pour plein de raisons », a-t-il confié.

« Si Nasser a besoin de moi… »

Mais c’est surtout la suite de son intervention qui a surpris. L’ancien défenseur marocain a évoqué sans détour sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi et l’hypothèse d’un futur rôle au PSG. « Si demain, je parle toujours avec des gens comme Nasser Al-Khelaïfi, avec qui moi, je répète encore, on a beaucoup de respect, beaucoup d’affection… » Avant d’aller encore plus loin :

« Dans 3, 4 ans, 5 ans, s’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi, et que ça doit être dans un rôle au Paris Saint-Germain, et que, à ce moment-là, ça me plaît… » Puis Benatia a conclu avec une phrase qui fait déjà énormément réagir : « Pourquoi je dois quoi à quelqu’un, moi ? Je ne dois rien à personne. » Une sortie forcément explosive quand on connaît la rivalité historique entre l’OM et le PSG. Même si l’ancien international marocain a prononcé ces mots sur le ton de la discussion et dans une ambiance détendue, ses déclarations sont déjà très commentées à Marseille.

CedBard : « Le pouvoir du fric alala. Aucun honneur ni respect du blason. Il osait parler de respect de l’institution ce charlot après. Il pensait surtout plus à son ego surdimensionné qu’au club en lui même. Bon débarras. Pars loin du club maintenant que tu l’as bien ruiné par ta nullité. »

Foot Fact : « Benatia ne doit rien à l’OM, il est né à Paris. Il est venu pour essayer de mettre un projet en place, on ne pourra pas lui en vouloir d’exercer ses compétences ailleurs. »

Kozuki : « Frérot, va entraîner le Maroc c’est mieux… »