OM : Jonathan Rowe relance brutalement l’affaire Rabiot

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L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jonathan Rowe a décidé de vider son sac. Désormais à Bologna FC 1909, l’ailier anglais a accordé une longue interview à The Athletic dans laquelle il revient sans détour sur plusieurs épisodes très tendus vécus à Marseille.

Et forcément, c’est surtout son récit autour de son altercation avec Adrien Rabiot qui fait énormément parler.

Rowe accuse clairement Rabiot

Lors de cette interview, Jonathan Rowe est revenu sur la bagarre qui avait éclaté après une défaite contre le Stade Rennais FC au début de saison.

L’Anglais affirme que l’histoire aurait été mal comprise par le staff marseillais au moment des faits.

« De Zerbi et Mehdi Benatia n’ont pas vu le premier coup de poing que Rabiot a donné », explique notamment Rowe.

Selon lui, les dirigeants marseillais auraient uniquement vu sa réaction sans assister au début de l’altercation. Une situation qui l’aurait obligé à se justifier après coup.

🚨Jonathan Rowe revient sur l’altercation avec Adrien Rabiot :



"Tout était parti d’une altercation entre Geronimo Rulli et moi, avant que Rabiot n’intervienne."



[🎖️@TheAthletic] pic.twitter.com/DfLaAPkUUo — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 19, 2026

Une ambiance électrique à Marseille

Au fil de son entretien, Jonathan Rowe décrit également un environnement particulièrement intense sous les ordres de Roberto De Zerbi.

L’ancien joueur de l’OM raconte notamment certains entraînements très exigeants où les attaquants touchaient très peu le ballon pendant de longues séquences tactiques.

Mais c’est surtout son récit du fameux stage commando organisé à Rome qui interpelle.

Réveils à 4 heures du matin, courses dans les bois, exercices physiques dans le noir avec des fumigènes… Rowe décrit des méthodes presque militaires mises en place après une défaite.

« Il marchait comme si on était des Vikings », raconte notamment l’Anglais à propos de De Zerbi.

Malgré tout, Rowe garde du positif

Malgré ces révélations parfois explosives, Jonathan Rowe ne crache pas totalement sur son passage à Marseille.

L’ailier reconnaît notamment avoir énormément appris tactiquement avec Roberto De Zerbi, notamment sur l’importance du détail et de l’anticipation dans le jeu.

Il explique également avoir dû totalement adapter son football après son départ vers Bologne, où le style de jeu est très différent.

Aujourd’hui, son choix semble en tout cas lui réussir puisque Rowe affiche déjà 8 buts et 5 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues avec le club italien.

Une nouvelle polémique pour l’OM

Ces déclarations risquent forcément de faire énormément réagir à Marseille.

Entre les tensions internes déjà évoquées ces dernières semaines, les soupçons de taupe dans le vestiaire et maintenant ces révélations sur les coulisses du groupe, l’image de la saison olympienne continue de se fissurer.

Et les supporters marseillais pourraient encore découvrir de nombreuses histoires très tendues dans les prochaines semaines.