ASSE : une arrivée pourrait totalement transformer le mercato des Verts

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Saint-Étienne tient peut-être une occasion en or pour accélérer sa reconstruction. Ce dimanche, Mathieu Bodmer a officialisé son départ du Le Havre AC après quatre années de travail saluées dans tout le football français.

Libre, expérimenté, ancien joueur des Verts et reconnu pour ses qualités de directeur sportif, Bodmer pourrait représenter une opportunité XXL pour Kilmer Sports Ventures au moment où le club cherche encore à structurer son nouveau projet.

Bodmer quitte Le Havre avec beaucoup d’amertume

Après le maintien obtenu par Le Havre, Bodmer n’a pas masqué sa frustration au moment d’annoncer son départ.

Le ton employé face aux médias en disait long sur les tensions internes qui se sont accumulées ces derniers mois avec la direction et le projet porté par Blue Crow. L’ancien milieu de terrain a expliqué avoir pris sa décision depuis plusieurs semaines, évoquant surtout un manque de respect plutôt qu’un problème financier.

Une sortie forte pour un dirigeant qui a pourtant profondément transformé le HAC.

Un directeur sportif qui a fait ses preuves

Depuis son arrivée au Havre, Bodmer a réussi ce que beaucoup jugeaient impossible : ramener le club normand en Ligue 1 puis l’y stabiliser malgré des moyens limités.

Montée, maintien, recrutement intelligent, valorisation de joueurs, stabilité sportive… son travail est unanimement salué dans le football français.

À 43 ans, Bodmer possède désormais une vraie réputation de bâtisseur capable de travailler dans des contextes financiers compliqués tout en gardant une vision sportive cohérente.

Un profil rare sur le marché.

L’ASSE a-t-elle enfin trouvé le profil idéal ?

Du côté de Saint-Étienne, plusieurs questions continuent d’entourer l’organisation sportive du club depuis le rachat par Kilmer Sports Ventures.

Loïc Perrin reste régulièrement ciblé par les critiques après plusieurs saisons compliquées, tandis que Huss Fahmyapporte surtout une expertise juridique, financière et administrative héritée de son passage à Arsenal FC.

Dans cette organisation, l’arrivée d’un profil très terrain comme Bodmer pourrait faire énormément de sens.

D’autant plus qu’il connaît parfaitement l’ADN stéphanois. Ancien joueur des Verts, il sait ce que représente la pression populaire autour du club, l’importance du Chaudron et les attentes immenses des supporters.

Kilmer Sports doit-il tenter le coup ?

L’opportunité paraît en tout cas très rare. Bodmer est libre, reconnu, expérimenté et ne semble pas uniquement motivé par l’aspect financier dans son choix de futur projet.

Mais l’ASSE ne sera probablement pas seule sur le dossier. Plusieurs clubs français pourraient rapidement se positionner, notamment des structures ambitieuses cherchant à renforcer leur organisation sportive.

Le timing semble pourtant parfait pour Saint-Étienne. Avec une remontée à reconstruire durablement et un projet encore en pleine évolution sous Kilmer Sports, Bodmer pourrait représenter un signal fort envoyé aux supporters comme au football français.

Reste désormais à savoir si les dirigeants stéphanois saisiront cette occasion… avant que d’autres ne le fassent.