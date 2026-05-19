OM : Pancho Abardonado au cœur d’une énorme polémique

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L’Olympique de Marseille a terminé sa saison avec une qualification en Ligue Europa, mais l’heure est désormais au grand ménage sur la Canebière. Entre la recherche d’un nouveau directeur sportif, les interrogations autour de l’avenir de Habib Beye et les nombreuses tensions internes, le climat reste extrêmement explosif en coulisses.

Et un nouveau dossier fait énormément parler à Marseille : celui de la fameuse “taupe” accusée de multiplier les fuites internes ces derniers mois.

Mohamed Toubache-Ter lâche une bombe

Ces dernières heures, le consultant Mohamed Toubache-Ter a publié un message très intrigant sur son compte X.

Accompagné d’une image de taupe, le message affichait simplement : « Coucou Pancho, ça va ? ».

Une publication rapidement interprétée comme une attaque directe envers Jacques Abardonado, surnommé “Pancho” dans le milieu du football.

L’actuel adjoint de Habib Beye se retrouve donc au centre des soupçons concernant les nombreuses informations ayant filtré autour du vestiaire olympien ces dernières semaines.

Les supporters marseillais très remontés

Cette sortie a immédiatement déclenché une énorme vague de réactions chez les supporters marseillais.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs commentaires très critiques ont rapidement émergé contre Jacques Abardonado, certains remettant même en cause sa présence historique dans le staff olympien depuis de nombreuses années.

Beaucoup de supporters estiment que l’OM doit repartir sur un cycle totalement nouveau cet été et souhaitent voir disparaître certaines figures installées depuis trop longtemps au club.

Le climat autour du staff devient donc de plus en plus lourd.

Habib Beye et Abardonado liés pour l’avenir ?

Dans les prochaines heures, l’OM devra également trancher concernant l’avenir de Habib Beye sur le banc marseillais.

Et forcément, cette décision pourrait directement impacter Jacques Abardonado. Les deux hommes travaillent actuellement ensemble et un éventuel changement de coach pourrait entraîner une profonde restructuration du staff technique.

Avec l’arrivée attendue d’un nouveau directeur sportif et la volonté affichée de repartir sur des bases plus saines, plusieurs têtes pourraient tomber rapidement à Marseille.

Une fin de saison sous très haute tension

Sportivement, la qualification en Ligue Europa sauve partiellement la saison marseillaise. Mais en interne, les dernières semaines ont laissé apparaître énormément de fissures.

Fuites régulières, tensions dans le vestiaire, critiques contre certains membres du staff, interrogations sur la direction sportive… l’été promet déjà d’être extrêmement agité sur la Canebière.

Et visiblement, certaines révélations sur les coulisses de cette saison compliquée ne font peut-être que commencer.