OM : Medhi Benatia termine son aventure avec un énorme coup de pression

Alors que l’OM a terminé sa saison sur une victoire face au Stade Rennais (3-1), Medhi Benatia a profité de sa dernière prise de parole comme directeur sportif marseillais pour vider son sac. Et derrière ses critiques très appuyées envers certains joueurs, c’est aussi un premier message clair envoyé à son probable successeur, Grégory Lorenzi.

Benatia ne décolère pas malgré la victoire

L’Olympique de Marseille a sauvé l’essentiel avec une qualification en Europa League grâce à son succès contre Rennes. Mais cela n’a absolument pas suffi à calmer la frustration de Medhi Benatia, qui estime que cette saison restera un immense gâchis pour le club phocéen.

En zone mixte, l’ancien international marocain a encore ciblé le manque d’investissement et surtout l’irrégularité chronique de son équipe. Pour lui, certains matches comme ceux contre Nantes, Lorient ou Bruges restent tout simplement inacceptables pour un club du standing de l’OM.

« Quand tu portes ce maillot, tu dois toujours donner un minimum dans la performance et on ne l’a pas fait », a notamment lâché Benatia, très remonté.

Un vestiaire clairement pointé du doigt

Depuis plusieurs mois, Medhi Benatia n’a jamais caché sa déception face à l’attitude de certains cadres du vestiaire marseillais. Et pour sa dernière sortie médiatique, il a remis une pièce dans la machine.

L’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich a expliqué qu’à ses yeux, plusieurs joueurs n’avaient pas affiché l’état d’esprit nécessaire pour relever l’OM dans les moments difficiles. Il regrette notamment l’absence de véritables leaders capables de remettre l’équipe sur les rails lors des périodes compliquées.

Benatia a même comparé cette mentalité avec la sienne lorsqu’il était joueur, expliquant qu’il était inconcevable de “tricher” sur le terrain, même lorsqu’on n’appréciait pas son entraîneur.

🚨 Medhi BENATIA 🇲🇦 livre un DERNIER DISCOURS et parle d’"UNE SAISON CATASTROPHIQUE" pour l’OM. 🥶



Il évoque "DES REGRETS" par rapport à l’inconstance du club.



Il retient les matches où l’OM ne s’est pas présenté à Nantes, à Lorient, à Bruges.. 😤 pic.twitter.com/zv5LwcEIGR — Actu Foot (@ActuFoot_) May 17, 2026

Un avertissement indirect pour Grégory Lorenzi

Derrière cette sortie musclée, difficile de ne pas y voir également un message adressé à celui qui pourrait rapidement prendre les commandes du secteur sportif marseillais : Grégory Lorenzi.

En répétant que le principal problème de l’OM ne venait ni du coach ni des dirigeants mais bien de l’attitude de certains joueurs, Benatia semble clairement prévenir son futur successeur de l’ampleur du chantier à Marseille.

Car malgré un effectif jugé compétitif, l’OM aura encore sombré dans ses travers cette saison, incapable d’enchaîner et de rivaliser durablement avec les meilleures équipes du championnat.

« Si on m’avait fait signer pour finir troisième, j’aurais dit non », a même lancé Benatia, preuve que les ambitions étaient bien plus élevées en interne.

L’OM déjà tourné vers une nouvelle ère

Avec le départ de Medhi Benatia désormais acté et la piste menant à Grégory Lorenzi qui prend de l’ampleur, l’OM s’apprête encore à ouvrir un nouveau chapitre.

Mais avant même son arrivée, Lorenzi sait déjà à quoi s’attendre : un vestiaire sous pression, des supporters lassés par l’irrégularité et une obligation immédiate de résultats.

Le chantier marseillais ne fait probablement que commencer.